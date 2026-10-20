Предательство, кино и расстрел: как гениального генерала УНР уничтожила самая подлая операция ЧК

Он пережил ожесточенные бои, возглавлял украинских повстанцев и стал одним из самых известных командиров Армии УНР. Хотя Юрия Тютюнника и не удалось сломить на поле боя, советские спецслужбы заманили его в ловушку, создав иллюзию мощного подпольного движения в Украине. 20 октября 1930 года генерала расстреляли в Москве.

Как чекисты превратили доверие к подполью в смертельную ловушку для украинского командира – расскажет 24 Канал.

Как генерала заставили сыграть роль побежденного?

В июне 1923 года Юрий Тютюнник пересек Днестр, надеясь присоединиться к организации нового восстания против большевиков. Однако сеть, с которой он поддерживал связь, была частью операции советских спецслужб. После переправы через реку генерала арестовали.

Под давлением ГПУ Тютюнник согласился сотрудничать с советскими властями. Он писал письма бывшим соратникам с призывами прекратить борьбу, публиковал материалы против украинской эмиграции и согласился сыграть самого себя в пропагандистском фильме "П.К.П." – "Пилсудский купил Петлюру".

Это стало особенно циничным эпизодом его судьбы: бывшего командира украинских войск использовали в качестве актера в фильме, призванном дискредитировать украинское освободительное движение. Тютюнник не только появился на экране, но и оставил записи о работе над фильмом, которые впоследствии помогли исследователям воссоздать обстоятельства съемок.



Тютюнник в роли самого себя / Кадр из фильма "П.К.П."

Кем был Тютюнник до чекистской ловушки?

Юрий Тютюнник был генерал-хорунжим Армии Украинской Народной Республики, военным деятелем и повстанческим атаманом. Он:

принимал участие в национально-освободительной борьбе,

командовал воинскими соединениями,

стал одним из инициаторов Первого Зимнего похода Армии УНР.

После поражений украинских войск Тютюнник продолжил борьбу в эмиграции, где пытался организовать новое сопротивление советской власти. Для большевиков он оставался опасным не только как военный командир, но и как символ борьбы за независимость Украины.

Именно поэтому его захват мог дать советской власти больше, чем устранение одного противника: он открывал возможность дезориентировать его сторонников.

Как проходила операция "Синдикат-4"?

Летом 1922 года советские спецслужбы создали фиктивный "Высший военный совет" – организацию, которая якобы координировала подготовку антибольшевистского восстания. Ее задачей было убедить украинских деятелей за рубежом, что в советской Украине существует мощное подполье, готовое возобновить вооруженную борьбу.

Агенты использовали поддельные сообщения, связи с эмигрантской средой и людей, которым Тютюнник мог доверять. В марте 1923 года руководитель фиктивной организации Михаил Дорошенко призвал генерала вернуться и возглавить восстание.

В конце концов Тютюнник согласился пересечь границу – и попал в заранее подготовленную ловушку. Операция оказалась опасной не только из-за ареста самого генерала. Советские спецслужбы получили возможность влиять на его бывших соратников, распространять дезинформацию и использовать имя известного командира для дискредитации освободительного движения.

Почему после сотрудничества с властями его все равно расстреляли?

Сотрудничество с советскими властями не спасло Тютюнника. В 1929 году его снова арестовали и обвинили в контрреволюционной деятельности. 3 декабря того же года коллегия ОГПУ вынесла смертный приговор, который впоследствии был приведен в исполнение.

Юрий Тютюнник / ВУФКУ

20 октября 1930 года Юрия Тютюнника расстреляли в Москве. Его история стала одной из трагических страниц украинской освободительной борьбы. Сначала спецслужбы использовали доверие генерала к подпольной организации, затем – его имя и известность для пропаганды, а в конце концов лишили его жизни.

Опыт Тютюнника напоминает о том, насколько опасной может быть дезинформация, когда она маскируется под надежные источники и обещает поддержку изнутри. Создание фиктивных организаций, манипуляции доверием и использование людей в пропагандистских целях остаются инструментами спецслужб и в современном мире.