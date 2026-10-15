Украденный разум: как сестра Ницше переписала его труды и подарила их Гитлеру

Адольф Гитлер посещал архив Фридриха Ницше и фотографировался у бюста философа, чьи идеи впоследствии использовали для оправдания нацистской идеологии. Но в этой истории есть парадокс: сам Ницше критиковал немецкий национализм, презирал антисемитизм и конфликтовал с людьми, которые разделяли такие взгляды.

После его психического упадка сестра Элизабет взяла под свой контроль его наследие и помогла сформировать образ, который существенно отличался от оригинала, – расскажет 24 Канал.

Как сестра Ницше присвоила его наследие?

Фридрих Ницше не дожил до прихода к власти нацистского режима, но его имя стало одним из символов, которые нацисты использовали для своей пропаганды. Важную роль в этом сыграла его сестра Элизабет Ферстер-Ницше – националистка и антисемитка, которая после смерти матери взяла на себя опеку над братом, а впоследствии контролировала его рукописи и архив.

Ее муж Бернхард Ферстер был убежденным антисемитом и стремился создать в Парагвае немецкое поселение, свободное от евреев. Ницше резко не принимал взгляды мужа своей сестры. Его письма и труды свидетельствуют о критике антисемитизма и немецкого национализма, что противоречило будущему образу философа в нацистской Германии.

Что случилось с Ницше после его психического срыва?

В январе 1889 года, когда философу было 44 года, он пережил тяжелый психический и физический упадок. Он утратил способность самостоятельно вести привычную жизнь и нуждался в постоянном уходе. Сначала о нем заботилась мать, а после ее смерти в 1897 году – сестра.

Ницше умер в августе 1900 года. Точная причина его болезни до сих пор остается предметом дискуссий. На протяжении десятилетий распространенным объяснением был нейросифилис, однако современные исследователи ставят этот диагноз под сомнение и рассматривают другие неврологические заболевания.



Что случилось с Ницше после его психического упадка / Фото Википедия

Как сестра изменила восприятие его философии?

Когда Ницше уже не мог полноценно контролировать свое интеллектуальное наследие, Элизабет оказала значительное влияние на то, как его публиковали и представляли читателям. Один из самых известных примеров – книга "Воля к власти". После смерти брата Элизабет вместе с редактором Петером Гастом собрала неопубликованные записи Ницше и издала их как отдельный труд.

Однако философ сам не создавал окончательного произведения с таким названием: это была редакторская компиляция его заметок. Отбор и порядок фрагментов влияли на то, как читатели воспринимали его мысли. Исследователи критиковали редакторские решения Элизабет, в частности за то, что они способствовали формированию образа Ницше как сторонника агрессивного национализма.

Почему Гитлер интересовался Ницше?

В 1930-х годах нацисты активно присваивали культурное наследие Германии, подстраивая его под собственную идеологию. Ницше стал одним из мыслителей, чьи понятия вырывали из контекста и толковали в пользу культа силы и расовой иерархии.

20 июля 1934 года Адольф Гитлер посетил архив Ницше в Веймаре. Элизабет принимала его и поддерживала контакты с нацистскими деятелями. Она умерла в следующем году, а Гитлер присутствовал на ее похоронах. Визит в архив стал одним из символических эпизодов сближения наследия философа с нацистским режимом.

Как вернули настоящего Ницше?

После Второй мировой войны исследователи все тщательнее проверяли рукописи, письма и редакторские вмешательства, чтобы отделить авторские тексты от более поздних компиляций. Большую роль в этом сыграли критические издания трудов Ницше, подготовленные Джорджо Колли и Маццино Монтинари с 1960-х годов.

История Ницше показывает, как интеллектуальное наследие можно использовать в целях, противоположных убеждениям самого автора. Его идеи не были тождественны нацистской идеологии, но выборочные цитаты, редакторские решения и политическая пропаганда помогли создать такой образ.