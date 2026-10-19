Штормы легче Канн: как украинский моряк снимает Белуччи, Дизеля и работает для Vogue

Для большинства людей работа в море ассоциируется с сумасшедшим стрессом, но для украинца Максима Хмары рейсы – это единственный способ отдохнуть от красных дорожек Каннского кинофестиваля. Морские штормы изматывают его меньше, чем съемки для мирового Vogue, где звезды всегда опаздывают, а на любые жалобы редакторы отвечают лаконично: "Иди поплачь маме".

Он впервые взял в руки камеру в конце 2021 года, а сегодня просыпается от уведомлений о том, что его отметила Моника Беллуччи или прокомментировал Вин Дизель. Как действующий старший помощник капитана вырывает кадры в агрессивной толпе папарацци и почему хулиганский жест в сторону Кристен Стюарт неожиданно принес ему миллион просмотров, он рассказал 24 Каналу.

Максим Хмара активно ведет свою страницу в Тредсе. И может показаться, что он работает только на красных дорожках и регулярно снимает знаменитостей. Но это не совсем так, ведь он по-прежнему работает в море. Более того, снимает документальный фильм о жизни без связи и психологической стороне этой профессии. Так что, как он сам шутит, "с корабля на бал каждый раз".

С работой на Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, Каннском кинофестивале море становится для меня местом, где я могу услышать тишину, отдохнуть ментально, морально и замедлиться,

– отметил Максим.

В то же время он добавил, что планирует в следующем году сократить время, проводимое на судне. Но пока ему необходимо завершить работу над фильмом.

Кстати, капитаном дальнего плавания он стал в 33 года, когда получил официальный диплом. Благодаря этому Максим может управлять большими судами и занимать должность капитана. Сейчас же он – старший помощник капитана.

Интересно, что начинал он еще кадетом в 2006 году, после чего в 2008 году стал третьим помощником капитана.

Так хотела моя семья. Я хотел быть журналистом, но когда тебе 15 лет, у тебя как такового права голоса нет – взрослые, как говорится, знают лучше. Поэтому сейчас я работаю над тем, что важно для меня,

– делится он.



Максим Хмара также – старший помощник капитана / Фото предоставлено Максимом

Когда же мы слышим слово "капитан", то сразу хочется расправить плечи и почувствовать некую значимость этого звания. Максим же рассказал, что в нынешних реалиях капитан – не про абсолютную власть, а обычная должность, которая подчиняется правилам транспортного бизнеса.

По его словам, капитаны сейчас не решают, как пойдет судно. И это же касается съемок, ведь это командная игра и жесткий бизнес.

"Есть правила от агентств, от менеджеров знаменитостей, от фестиваля, от брендов – здесь невозможно вести себя в стиле: "Как я сказал, так и будет". Да и на самом деле это всегда проигрышная позиция, ведь каждый материал – это сумма опыта всех людей, которых указывают после титров. Кстати, в море то же самое – часть команды, часть корабля", – подчеркивает Максим.

И если шторм убивает морально и физически, рассказывает Максим, то вот съемки изматывают психологически. И как бы это сейчас ни звучало, но, по его мнению, уровень стресса и адреналина во время мероприятий, показов и красных дорожек значительно выше.

Телефон не перестает звонить, правки, изменения плана, тайминга. НИ ОДНА звезда, блогер, селебрити НИКОГДА не готова вовремя, а это значит, что запланированные 25 кадров за 10 минут ты должен сделать за 5, и никого не интересует, насколько это может быть сложно: "Иди поплачь маме, если сложно", – скажут тебе.

Если говорить о неожиданных сторонах работы со знаменитостями, то Максим в качестве примера приводит Вина Дизеля, который "тоже человек, но все-таки он – это он". Больше всего же его удивило отношение к нему самому и к его работе. Знаменитости не публикуют ничего без разрешения, всегда отмечают, связываются и делятся впечатлениями, "что им понравилось и что они ценят работу".

Легендарный Вин Дизель глазами Максима Хмары: смотрите видео

Вот просто представьте: просыпаешься утром, а у тебя сообщение от Кары Делевинь, или в сообщениях написано "Моника Беллуччи отметила вас как автора", или "Vogue написал ваше имя рядом со словами "видео снял", или Вин Дизель оставляет тебе комментарий, а он был твоим кумиром с первого "Форсажа". И ты такой: "Это моя жизнь? Правда?"

Максим вспомнил то, что писал один его знакомый видеограф: "Канны – это: держи идеи при себе, никому ничего не рассказывай!". Конечно же, когда речь идет о солидных деньгах, гонорарах и возможности видеть свое имя рядом с А-листными знаменитостями, то это может даже снести крышу, признается он.



Знаменитости отмечают Максима в своих соцсетях / Коллаж 24 Канала

"Однако всегда оставайся человеком – я верю в карму, поэтому если видеограф рядом со мной скажет: "Забыл батарею или карту памяти", – у меня может быть запасная", – подчеркивает он.

Если же посмотреть видео с красных дорожек, то можно увидеть, как фотографы и видеооператоры буквально вырывают у знаменитостей несколько секунд внимания. Как это делает Максим? По его словам, нужно "быть громким, можно – немного психом".

"Если вы представляете себе это как тихое культурное место, то… культурное да, но не тихое. Почти как рок-концерт. Не забывайте, что у человека есть имя, что он здесь также для того, чтобы его сняли или сфотографировали, и максимальная концентрация на моменте, а не на борьбе", – отмечает видеограф.

Максим сравнивает красные дорожки с рок-концертами / Фото из инстаграма Максима Хмары

Следует понимать, что когда речь идет о работе на PFW, MFW, Каннах, то фотографы и видеографы не работают с человеком отдельно. Перед ними – безумный поток и атмосфера. И у тебя буквально нет времени и возможности просить позировать. Зато есть возможность уловить тот самый настрой человека. Максим уверен, что если его почувствовать, поймать эту волну, то с большой вероятностью можно рассчитывать на удачные кадры.

Как, например, было у меня с Кристен Стюарт (Белла из "Сумерек"). Она очень активная и эмоциональная бунтарка, на мой взгляд, поэтому когда я чувствую такой опыт, я стараюсь передавать те же эмоции, чтобы быть замеченным звездой. Шучу, я просто показал ей "козу" (с поднятыми указательным пальцем и мизинцем – 24 Канал), но это именно то, о чем я говорю – чувствовать. В результате это стало одним из моих самых любимых видео, набравшим более миллиона просмотров.

Бунтарка Кристен Стюарт на красной дорожке в Каннах: смотрите видео

А вот если говорить о Vogue, то здесь все строго. К видео здесь ставят конкретные задачи, которые необходимо выполнять без лишних споров. Более того, делится опытом Максим, споры приводят к провалу в этой сфере. Следует понимать, что издательства такого масштаба, имеющие богатую историю и опыт сотрудничества со знаменитостями, лучше знают, что им нужно.

Есть сроки, минимальные. Такие, что хочется кричать: "Я не успею, как???" Обычно у тебя есть время до конца показа (фильма или модного показа), чтобы сдать материал. Главное правило – завтра это уже никому не нужно.

Если же говорить о студийной съемке, то Максим ею почти не занимается. Зато когда речь заходит о стрит-съемке или документалистике, он стремится к тому, чтобы его заметили. Он вспоминает, что был очень напуган, когда только начинал ходить на стрит. Обратиться к кому-то или сделать кому-то комплимент – это было не в его стиле. Впрочем, если есть стремление расти, быть замеченным, то прежде всего необходимо, чтобы тебя услышали. Поэтому все страхи и сомнения он оставляет на период после съемок.

По словам Максима, Канны – это только начало. Он стремится к "Оскару". И речь идет не о том, чтобы снимать там знаменитостей. То же касается Vogue: "Есть Vogue Ukraine, которые даже не знают, кто я, есть Vogue France и есть главный Vogue. В моем портфолио пока что работы с Vogue Brazil, Vogue Thailand, так что, как вы видите, еще есть куда расти и куда развиваться".



В портфолио Максима – работы с Vogue Brazil, Vogue Thailand / Коллаж 24 Канала

Но на самом деле моя цель – это документальное кино. Я хочу показывать жизнь такой, какой я ее вижу, хочу рассказывать истории людей. На моем YouTube сейчас 850 подписчиков, и это только первая серия большого документального проекта "Портреты" об украинцах, которые меняют этот мир, а впереди будет много людей и проектов. Я вообще только в конце 2021 года взял в руки камеру.

Первая серия документального проекта "Портреты": смотрите видео

И напоследок короткий блиц: