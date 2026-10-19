Роковая ошибка императора: день, когда Наполеон Бонапарт лишился своей армии и власти

Он привык только наступать, диктовать условия и праздновать победы, но 19 октября 1812 года Наполеон Бонапарт был вынужден сделать то, чего не хотел признавать даже перед самим собой, – отступить. Император покидал сожженную Москву, которая должна была стать триумфом его военной кампании, а вместо этого превратилась в символ провала.

Вместо капитуляции противника – неопределенность, вместо новой победы – армия, измученная ожиданием и лишенная надежного снабжения. Как Наполеон оказался в ловушке собственных амбиций и почему его гордыня не позволяла вовремя признать провал – расскажет 24 Канал.

Почему Наполеон не хотел покидать Москву?

Французские войска вошли в Москву 14 сентября 1812 года. Наполеон надеялся, что потеря города заставит российского императора Александра I начать переговоры. Однако российская сторона не капитулировала, а пожары уничтожили значительную часть города, лишив французов надежной базы для длительного пребывания.

Наполеон оставался в Москве примерно 35 дней. Он ждал ответа, который мог бы оправдать его поход, но время работало против него:

продовольствия не хватало,

снабжение затруднялось,

а вражеские войска не прекращали сопротивления.

В конце концов император приказал отступать. Проблема заключалась не только в холоде или расстояниях. Наполеон рассчитывал, что противник будет действовать по знакомому ему сценарию: после решающего поражения согласится на мир. Россия не пошла на этот шаг – и план, который казался логичным на бумаге, начал рушиться на практике.



Почему Наполеон не хотел покидать Москву / Фото Википедия

Как мальчик с Корсики поверил в свою исключительность?

Будущий император родился на Корсике в семье небогатого дворянина. Во французских военных учебных заведениях он выделялся акцентом и происхождением, а его детство не походило на жизнь наследников влиятельных семей.

Военная карьера стала для него путем к признанию, а амбиции помогли подняться от артиллерийского офицера до правителя Франции. В 1804 году, во время коронации в соборе Парижской Богоматери, Наполеон сам возложил корону на свою голову, а затем короновал свою супругу Жозефину.

Этот жест стал одним из самых известных символов его правления: император демонстрировал, что не хочет выглядеть правителем, чья власть зависит от чужой воли. Самоуверенность помогала Наполеону принимать смелые решения и выигрывать кампании. Однако со временем победы могли создать опасную иллюзию, будто любое препятствие можно преодолеть силой воли. В походе на Россию эта вера столкнулась с реальностью, которую нельзя было подчинить одному приказу.

Как отступление превратилось в катастрофу?

19 октября французская армия начала покидать Москву. Однако отступление не означало немедленного краха империи: впереди были недели тяжелых боев, нехватки продовольствия, болезней и потерь. Армия, которая летом пересекла границу Российской империи, постепенно теряла боеспособность. Зима стала одним из факторов катастрофы, но не единственным.

Огромные расстояния, проблемы со снабжением, истощение людей, русские атаки и решения самого командования усугубляли друг друга. Армия Наполеона отступала уже не как непобедимая сила, а как войско, пытавшееся спасти то, что осталось. Наполеон не оставался с армией до самого конца отступления.

В декабре он отправился в Париж, чтобы заняться политическими делами и укрепить власть, оставив командование войсками маршалу Иоахиму Мюрату. Это решение помогло императору вернуться в столицу, но не могло скрыть масштабов поражения.

Почему поход на Россию стал началом конца империи?

Вторжение 1812 года не уничтожило империю мгновенно, однако нанесло ей удар, от которого она уже не смогла полностью оправиться. Огромные человеческие потери и ослабление французской армии дали европейским противникам Наполеона шанс перейти в наступление. В 1813 году он потерпел поражение в битве при Лейпциге, а в 1814-м союзные войска вошли в Париж.

Наполеон отрекся от престола и отправился в изгнание на остров Эльба. История русской кампании напоминает о том, насколько опасными для государства могут быть решения правителя, который окружает себя людьми, готовыми подтверждать его убеждения, и воспринимает собственные желания как неизбежный сценарий будущего. Военная сила не гарантирует победы, если руководство недооценивает противника, логистику и цену затяжной войны.

19 октября 1812 года не стало днем мгновенной потери Наполеоном власти. Это была одна из ключевых дат его отступления из Москвы – и символический момент, когда амбиции императора столкнулись с пределами его возможностей. Впоследствии Европа еще раз убедилась: война, начатая ради господства над другими, способна обернуться катастрофой для того, кто ее развязал.