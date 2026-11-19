Бруно Шульц создавал причудливые литературные миры, но во время нацистской оккупации его собственная жизнь зависела от воли убийцы. Писателя и художника из Дрогобыча заставляли рисовать сказочные сцены для детей эсэсовца Феликса Ландау. Эта принудительная работа давала шанс выжить, однако, согласно распространенной версии, именно связь с нацистом стала причиной его гибели.

Как автора "Коричных лавок" сделали заложником чужой жестокости – расскажет 24 Канал.

Как талант стал средством выживания?

До войны Шульц преподавал рисование в дрогобычской гимназии, писал и создавал графику. После прихода немецких войск в 1941 году еврейское происхождение сделало его мишенью преследований. Его способности заметил Феликс Ландау – эсэсовец, известный исключительной жестокостью.

Шульц выполнял для него художественные работы, рисовал портреты и расписывал стены. Такая "протекция" означала принудительную зависимость: возможность остаться в живых определялась тем, насколько полезным его считал нацист.

Зачем он рисовал сказки для детей палача?

Одним из заказов Ландау стали росписи детской комнаты в занятой им вилле. На стенах появлялись сказочные персонажи: Белоснежка, гномы, лошади и карета. Пока вокруг продолжались преследования и убийства, художник создавал мир детских фантазий для семьи одного из участников террора.

За работу Шульц получал доступ к дополнительной еде – супу и хлебу. В условиях голода это имело жизненно важное значение. Но никакие рисунки не могли обеспечить настоящую безопасность. Друзья пытались организовать его побег. Для писателя подготовили поддельные документы и место, где он мог бы скрываться. Уехать из Дрогобыча он не успел.



Картина Бруно Шульца / Фото Art Lviv Online

Что произошло в "черный четверг"?

19 ноября 1942 года нацисты устроили в Дрогобыче массовое убийство евреев. Этот день вошел в историю города как "черный четверг". Среди погибших был и Шульц. По самой известной версии, его застрелил Карл Гюнтер, враждовавший с Ландау.

Перед этим Ландау убил еврейского дантиста Льва, которого Гюнтер держал под своей "протекцией". Убийство Шульца стало местью сопернику. Именно с этой версией связывают фразу:

Ты убил моего еврея, а я – твоего.

Ее передают в различных формулировках, поэтому воспринимать эти слова как дословно зафиксированный диалог не стоит. Однако они отражают логику нацистского произвола, при котором человеческая жизнь становилась предметом торга и мести. Шульца убили недалеко от его семейного дома. Точное место захоронения писателя до сих пор неизвестно.

Как последние росписи вызвали международный скандал?

Значительная часть творческого наследия Шульца исчезла во время войны. Не найдена и рукопись "Мессии" – произведения, о котором он упоминал в письмах. Его сказочные настенные росписи также долгое время считались утраченными. Однако в 2001 году немецкий документалист Беньямин Гайслер обнаружил их в бывшей вилле Ландау в Дрогобыче.

Находка вернула миру последние известные живописные работы художника. Вскоре представители израильского мемориального центра Яд Вашем демонтировали и вывезли часть росписей в Израиль. Это вызвало международный спор о законности вывоза и праве на наследие Шульца.

Оставшиеся в Украине фрагменты передали в музей "Дрогобыччина". Сказочные сцены, созданные под принуждением ради выживания, стали свидетельством последнего периода его жизни. В них сохранился мир художника, которого нацисты лишили права определять собственную судьбу.