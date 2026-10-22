Лучший военный фотограф, которого не было: роковая ложь Роберта Капы

Его фотографии высадки в Нормандии стали символом Второй мировой войны и вдохновили создателей фильма "Спасти рядового Райана". Но мало кто знал, что Роберт Капа – вымышленное имя, которое двое бедных эмигрантов придумали, чтобы дороже продавать снимки. Но невинная на первый взгляд афера превратилась в опасную игру, которая закончилась смертью.

Как вымышленный фотограф стал легендой – расскажет 24 Канал.

Как бедный эмигрант придумал Роберта Капу?

Роберт Капа родился 22 октября 1913 года в Будапеште под настоящим именем Эндре Эрньо Фридман. Из-за политических преследований и антисемитизма он покинул Венгрию, а впоследствии оказался в Париже. В 1930-х годах молодой фотограф едва сводил концы с концами. Редакции не спешили покупать работы неизвестного эмигранта, а денег постоянно не хватало.

Тогда вместе со своей возлюбленной, фотографом Гердой Таро, он придумал хитрый план. Они создали образ успешного американского фотографа Роберта Капы, который якобы работал за океаном и продавал свои снимки по высоким ценам.



Роберт Капа стал заложником своего образа / Фото Википедия

Фридман сначала представлялся его помощником, а Таро помогала продвигать работы загадочного американца. По распространенной версии, благодаря этой легенде они могли просить за фотографии значительно больше денег. В конце концов вымышленное имя стало настоящим профессиональным псевдонимом Фридмана. Но вместе с популярностью появились и опасные ожидания: от Роберта Капы требовали кадров из самого ада войны.

Как одна ошибка сделала его фотографии бессмертными?

6 июня 1944 года Капа высадился на побережье Нормандии вместе с американскими военными. Вокруг взрывались снаряды, солдаты падали под обстрелом, а фотограф пытался запечатлеть хаос высадки на пляже Омаха. Его снимки стали одними из самых известных изображений Дня Д.

Особую славу приобрели 11 фотографий, известных как "Великолепная одиннадцатка". На протяжении десятилетий ходила драматическая история о том, что Капа якобы сделал более сотни кадров, но сотрудник фотолаборатории журнала LIFE случайно перегрел пленку во время сушки. Почти все негативы якобы были уничтожены, а уцелели лишь 11 размытых фотографий. Однако впоследствии исследователи поставили эту версию под сомнение.



Один из кадров "The Magnificent Eleven" / Фото Википедия

История об испорченной пленке не имеет убедительного документального подтверждения, а количество сделанных Капой кадров до сих пор остается предметом дискуссий. Но даже без легенды о лабораторной катастрофе эти снимки стали уникальными. Их размытость, движение и хаос передавали страх и напряжение высадки сильнее, чем безупречно четкие фотографии.

Как вымышленное имя привело фотографа к гибели?

Роберт Капа стал символом военной фотографии. Он снимал гражданскую войну в Испании, Вторую мировую войну и другие вооруженные конфликты. Его профессиональным принципом стала знаменитая фраза:

Если твои фотографии недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко.

Но война забирала не только жизни людей перед его объективом. В 1937 году во время гражданской войны в Испании погибла Герда Таро – женщина, с которой он когда-то придумал легенду о Роберте Капе. Несмотря на личные потери, фотограф продолжал работать.

В 1947 году он стал одним из соучредителей агентства Magnum Photos, которое впоследствии превратилось в одну из самых известных фотографических организаций мира. Последняя командировка Капы состоялась в 1954 году. Он отправился в Индокитай, чтобы освещать войну для журнала LIFE.

25 мая фотограф отошел от военной колонны, чтобы сделать снимок, и наступил на мину. Ему было всего 40 лет. Человек, который когда-то придумал Роберта Капу ради лучшего заработка, погиб, пытаясь сделать еще одну фотографию войны.

Его история оставила после себя жуткий парадокс: псевдоним, придуманный как маркетинговый трюк, пережил своего автора и стал символом бесстрашия. Однако за легендарным именем всегда стоял обычный человек, рисковавший своей жизнью ради кадров, которые должны были увидеть другие.