"Вместе на всех дорогах": стальная любовь Василия Стуса и Валентины Попелюх

Мы привыкли видеть Василия Стуса символом несокрушимости, но реже вспоминаем о женщине, которая перенесла свое собственное испытание его неволей. Валентина Попелюх выбрала жизнь с мужем, чьи убеждения грозили обернуться приговором. Из почти двадцати лет брака они прожили вместе около семи. Остальное взяли аресты, лагеря и ожидание писем.

Как им удалось сохранить любовь, которую советская система то и дело подвергала испытаниям разлукой, – расскажет 24 Канал.

Как началась их любовь?

Их история началась в киевском метро. Незнакомец коснулся плеча Валентины и побежал дальше по эскалатору. Впоследствии она увидела его на платформе с книгой, а затем – у своей калитки. Он стоял и улыбался.

Сначала Валентина даже не знала, что Василий пишет стихи. Он читал ей Пастернака, а уже позже посвятил ей свои стихи. В 1965 году они поженились, в следующем году родился Дмитрий. Их брак продлился почти двадцать лет, но большую часть этого времени супругов разделяла неволя.



Василий Стус с женой и сыном / Фото Википедия

Что оставалось жене по ту сторону решетки?

Первый арест в 1972 году разрушил их привычную жизнь: Стуса приговорили к пяти годам лагерей и трем годам ссылки. Валентина осталась с маленьким сыном. Работала инженером на авиазаводе, содержала семью и ждала мужа.

их привычную жизнь: Стуса приговорили к пяти годам лагерей и трем годам ссылки. Валентина осталась с маленьким сыном. Работала инженером на авиазаводе, содержала семью и ждала мужа. После возвращения он пробыл в Киеве всего около восьми месяцев – в мае 1980 года его арестовали во второй раз. Даже долгий путь в лагерь не гарантировал встречи. В 1984 году Валентина и Дмитрий ехали к Стусу почти полутора суток, но свидание не состоялось.

По воспоминаниям сына, отец не выдержал очередных унизительных обысков. Матери сообщили лишь, что муж отказался с ними видеться. Домой она возвращалась в слезах.

Как они оставались семьей на расстоянии?

Письма давали Стусу возможность быть отцом:

давать советы,

спорить,

говорить об образовании и ответственности.

Он побуждал Дмитрия работать над собой, формировать характер и собственные моральные ориентиры. Валентина не была молчаливой исполнительницей указаний мужа. Она вспоминала, что они спорили по поводу воспитания: Василий порой требовал, чтобы сын был похож на него самого.

Она же видела повседневные нужды ребенка, которого он не мог обнять. Между размышлениями и советами в письмах оставалось место для нежности. Стус вспоминал их прогулки, поездки, музыку и маленького Дмитрия. Эти подробности возвращали ему дом, который существовал далеко за лагерной оградой.

Почему не удалось спасти "Птицу души"?

Сохранить написанное означало противостоять еще одной форме уничтожения. Рукописи изымали, письма задерживали, стихи не пропускала цензура. Часть произведений Стус пересылал в письмах, записывая сплошной строкой и заменяя слова, которые могли привлечь внимание надзирателей. Но последний сборник – "Птица души", над которым он работал в лагере Кучино, – на свободу не попал.

Сокамерник Василий Овсиенко видел тетрадь с этими стихами. Рукопись семье не вернули, ее дальнейшая судьба остается неизвестной.

Что осталось после последней разлуки?

В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в карцере. Валентина отправилась забирать его тело, но мужа уже похоронили. Вернуть его в Киев удалось только в 1989 году. museum.khpg.org После обретения Украиной независимости Валентина вместе с Дмитрием передала большинство сохранившихся рукописей в Институт литературы имени Тараса Шевченко.

Она умерла 25 марта 2022 года, уже во время полномасштабного российского вторжения, пережив мужа почти на 37 лет. Жена Василия Стуса Их близость сохранили слова, которые смогли пройти через лагерную цензуру. В письме к Валентине Стус писал: "Еще раз спасибо, моя возлюбленная, что ты согласна быть вместе на всех дорогах".