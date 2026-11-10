Отец нации, умерший в одиночестве: психологическая драма создателя современной Турции

Миллионы турок называли его Отцом нации, но собственную семью он так и не смог сохранить. Мустафа Кемаль Ататюрк разрушил многовековые устои Османской империи, создал современную Турцию и изменил жизнь целых поколений. Однако за образом непоколебимого реформатора скрывался человек с неудачным браком, изнурительным образом жизни и серьезными проблемами со здоровьем.

Почему человек, изменивший судьбу миллионов, так и не обрел покой в своей жизни – расскажет 24 Канал.

Как Ататюрк изменил Турцию до неузнаваемости?

Мустафа Кемаль родился в 1881 году в Салониках, которые тогда входили в состав Османской империи. Он получил военное образование и прославился во время Первой мировой войны. После поражения империи Ататюрк возглавил турецкое национальное движение, а в 1923 году стал первым президентом новосозданной Турецкой Республики.

Его реформы были радикальными. Он:

ликвидировал султанат и халифат,

ввел светские законы,

заменил арабскую письменность латинским алфавитом,

ограничил использование традиционных головных уборов, в частности фесок.

При его правлении турецкие женщины получили право голосовать и избираться в парламент. За считанные годы Ататюрк превратил бывшую империю в государство с новыми законами, системой образования и политическими институтами. Однако эти изменения сопровождались авторитарным правлением и подавлением политической оппозиции.



Ататюрк стал первым президентом новосозданной Турецкой Республики / Фото Википедия

Почему Ататюрк не смог сохранить собственную семью?

В 1923 году Ататюрк женился на образованной и независимой Латифе Ушаклыгиль. Она поддерживала модернизацию Турции и стала заметной фигурой в общественной жизни. Однако их брак оказался недолгим.

Уже в 1925 году супруги развелись. Причины разрыва до сих пор остаются предметом дискуссий историков. Среди возможных объяснений называют различия в характерах, напряженный образ жизни президента и споры между супругами.

Ататюрк больше не женился и не имел биологических детей. В то же время он воспитывал приемных детей, среди которых была Сабиха Гекчен, впоследствии ставшая известной военной летчицей.

Почему президент Турции проводил ночи за долгими застольями?

У Ататюрка был необычный рабочий ритм. Он часто работал до поздней ночи, а в своей резиденции устраивал длительные встречи с политиками, военными, учеными и друзьями. За столом обсуждали государственные реформы, историю, язык и будущее Турции. Дискуссии нередко продолжались до утра.

Неотъемлемой частью этих вечеров была ракия – крепкий анисовый алкогольный напиток, который Ататюрк регулярно употреблял. Его ночные застолья стали легендарными, но в то же время вызывали беспокойство из-за чрезмерного употребления алкоголя. Иногда такой образ жизни объясняют личным одиночеством президента.

Как умер Мустафа Кемаль Ататюрк?

В конце 1930-х годов здоровье турецкого лидера резко ухудшилось. Врачи диагностировали у него цирроз печени, развитию которого, вероятно, способствовало длительное злоупотребление алкоголем.

Несмотря на лечение, состояние президента продолжало ухудшаться. 10 ноября 1938 года в 9:05 утра Мустафа Кемаль Ататюрк скончался во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ему было 57 лет. Последние месяцы жизни он провел тяжелобольным, под наблюдением врачей и в окружении приближенных.

Почему Турция каждый год замирает в 9:05?

Прошло почти столетие, но память об основателе республики остается важной частью турецкой национальной идентичности. Каждый год 10 ноября ровно в 9:05 по всей стране звучат сирены.

Люди останавливаются на улицах, водители выходят из автомобилей, а в учреждениях объявляют минуту молчания. Так Турция чтит человека, который коренным образом изменил ее историю.

Парадокс жизни Ататюрка заключается в том, что он сумел построить новое государство, но его личная жизнь осталась полной противоречий. Его наследие напоминает не только о масштабе политических преобразований, но и о сложной человеческой судьбе за образом национального героя.