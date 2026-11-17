Он придумал, как хранить продукты в течение нескольких месяцев, получил 12 тысяч франков от французского правительства и открыл первую консервную фабрику. Казалось, впереди – богатство. Вместо этого Николя Аппер умер в нищете, не имея денег даже на отдельное похоронение.

Как кондитер изменил питание человечества, но не смог обеспечить себе старость – расскажет 24 Канал.

Как повар взялся накормить армию?

17 ноября 1749 года родился Николя Аппер – изобретатель тепловой консервации продуктов. Он вырос в семье владельцев постоялого двора, работал поваром, а впоследствии открыл кондитерскую в Париже. Ежедневно имея дело с продуктами, Аппер искал ответ на простой, но чрезвычайно важный вопрос: как предотвратить порчу еды?

Особенно остро эта проблема стояла перед армией и флотом. Провиант должен был выдерживать длительные переходы и месяцы в море. Свежие продукты быстро портились, а возможности пополнять запасы были далеко не всегда. Аппер увидел в этом задачу, за которую стоит взяться. Его будущий ответ скрывался в обычной стеклянной бутылке.

Как бутылки с едой превратились в изобретение?

Аппер наполнял посуду продуктами, плотно закрывал ее и нагревал в воде. Изменял продолжительность обработки, проверял результат и начинал заново. Он еще не мог объяснить роль микроорганизмов в порче пищи. Однако экспериментами установил главное: сочетание нагрева и герметичной тары позволяет хранить продукты значительно дольше.



Как бутылки с едой превратились в изобретение / Фото Википедии

В 1802 году в Масси он открыл предприятие, которое считается первой консервной фабрикой в мире. Впоследствии французское правительство предложило изобретателю выбор: оформить патент или получить 12 тысяч франков за обнародование метода. Аппер согласился поделиться технологией. В 1810 году вышла его книга с подробными инструкциями. Теперь повторить его успех могли и другие.

Почему изобретение не принесло ему богатства?

Метод быстро пересек границы. В Великобритании Питер Дюранд в 1810 году получил патент на хранение продуктов в различной таре, в частности металлической. Жестяные банки открывали новые возможности для производства и перевозки консервов. Пока конкуренты развивали бизнес, Аппер продолжал тратить силы и средства на исследования. А затем в его дело вмешалась война.

В 1814 году мастерские в Масси были разграблены. Во время нового вторжения в 1815 году предприятие было разрушено. Изобретатель переехал в Париж с инструментами, которые удалось спасти. Он пытался начать заново:

восстанавливал производство,

совершенствовал упаковку,

дополнял книгу.

Но технические достижения не гарантировали прибыли. Деньги уходили на новые эксперименты, а финансовые трудности накапливались.

Как закончилась жизнь человека, изобретшего консервы?

Николя Аппер умер 1 июня 1841 года в возрасте 91 года. Его открытие уже использовали другие производители, однако сам он жил в большой нищете. Средств на отдельное погребение не было. Изобретателя похоронили в общей могиле в Масси.

Его метод пережил и войны, и крах собственного предприятия. Банки с консервами стали привычной частью домашних запасов, военного снабжения и дальних путешествий. Аппер научил человечество сохранять пищу на будущее, но обеспечить собственное будущее так и не смог.