Продавал успех, спасаясь от кредиторов: большая ложь автора бестселлеров Наполеона Хилла

Он научил миллионы людей, как разбогатеть, но сам неоднократно погрязал в долгах и переживал финансовые крахи. Наполеон Хилл, автор мирового бестселлера "Думай и богатей", утверждал, что открыл секрет успеха благодаря личным беседам с самыми богатыми людьми Америки. Однако его собственная биография оказалась полна скандалов, сомнительных историй и громких провалов.

Как человек, который не смог добиться стабильного финансового успеха, стал гуру богатства для миллионов – об этом расскажет 24 Канал.

Как автор книги о богатстве сам оказался в долгах?

Наполеон Хилл родился 26 октября 1883 года в американском штате Вирджиния. Он начинал как журналист, но быстро увлекся предпринимательством и поиском универсального рецепта успеха. Его собственная карьера, однако, была далека от истории непрерывных побед.

Хилл открывал предприятия, которые впоследствии терпели крах. Среди них была автошкола, деятельность которой сопровождалась финансовыми проблемами. Другие его предпринимательские проекты также вызывали претензии и обвинения в недобросовестности. Парадокс заключался в том, что человек с нестабильным финансовым положением все увереннее учил других, как зарабатывать состояние.

Действительно ли Наполеон Хилл знал секрет богатства Карнеги?

Хилл утверждал, что в 1908 году встретился с промышленным магнатом Эндрю Карнеги. Тот якобы предложил ему исследовать жизнь самых успешных людей Америки и вывести универсальную формулу богатства. По словам писателя, он общался с:

Генри Фордом,

Томасом Эдисоном,

другими влиятельными предпринимателями.

Однако есть проблема: независимых документальных подтверждений знаменитой встречи с Карнеги исследователи не обнаружили. Это не доказывает, что все беседы Хилла с известными людьми были вымышленными. Однако ставит под сомнение историю, на которой он построил свой авторитет.



Наполеон Хилл написал книгу "Думай и богатей" / Фото Википедия

Как Хилл превратил мечту о богатстве в бестселлер?

В 1937 году вышла книга "Думай и богатей", которая принесла Хиллу мировую известность. Ее главная идея была чрезвычайно привлекательной: успех начинается с четкой цели, настойчивости и веры в собственные возможности.

Хилл предлагал читателям не сложные экономические расчеты, а ощущение, что богатство доступно каждому, кто научится правильно мыслить. И это сработало. Книга стала одним из самых известных мотивационных бестселлеров XX века, а ее идеи впоследствии подхватили многочисленные бизнес-тренеры и авторы литературы по саморазвитию.

В чем заключается главный парадокс наследия Наполеона Хилла?

Наполеон Хилл умер в 1970 году, оставив после себя противоречивую репутацию:

С одной стороны – сомнительные эпизоды биографии, финансовые неудачи и истории о знакомствах с миллионерами, которые трудно проверить.

С другой – книга, которая десятилетиями вдохновляла читателей ставить цели и действовать увереннее. В то же время научных оснований считать позитивное мышление универсальным способом разбогатеть нет. Одной веры в успех недостаточно без знаний, ресурсов и конкретных действий.

Главный парадокс Хилла заключается в том, что человек, чей собственный путь к богатству был полон неудач, убедил миллионы читателей: успех начинается в голове.