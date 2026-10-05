Завоевал Крым, но был расстрелян своими: трагическая судьба Петра Болбочана

5 октября 1883 года родился Петр Болбочан – один из самых известных полковников Армии УНР. В апреле 1918 года его войска молниеносно освободили Крым от большевиков, но уже через год самого Болбочана обвинили в попытке государственного переворота и казнили.

Что известно о трагедии Петра Болбочана – читайте в материале 24 Канала.

Петр Болбочан родился в семье священника на Буковине. Он получил военное образование, служил в российской армии во время Первой мировой войны, а после начала Украинской революции присоединился к формированию украинских воинских частей. Его "запорожцы" быстро стали одним из самых боеспособных соединений украинской армии. Они участвовали в освобождении Киева и боях против большевиков на Левобережье и на юге Украины.

Как Болбочан совершил молниеносный поход на Крым?

Самой яркой страницей военной карьеры Болбочана стала Крымская операция весной 1918 года. 10 апреля сформированная из частей Запорожской дивизии Крымская группа под его командованием отправилась на полуостров. Украинские войска быстро продвигались вперед.

22 апреля небольшая группа казаков на дрезине с пулеметами прошла через Чонгар и не дала большевикам взорвать мост. В тот же день был взят Джанкой, а уже через несколько дней украинские части вошли в Симферополь и Бахчисарай.

29 апреля украинские флаги подняли на кораблях Черноморского флота в Севастополе. Казалось, украинская армия получила шанс закрепиться в Крыму. Но вмешались союзники. Немецкое командование, у которого были собственные планы в отношении полуострова, выдвинуло Болбочану ультиматум.

После переговоров украинские части покинули Крым и отступили к Мелитополю. Несмотря на это, операция стала одним из самых ярких успехов Армии УНР. Именно она продемонстрировала военный талант Болбочана и стала важной страницей украинской военной истории.



Как Болбочан совершил молниеносный поход на Крым / Фото Википедия

Почему солдаты так доверяли Болбочану?

Болбочан пользовался значительным авторитетом среди военных. Современники вспоминали его как сдержанного, дисциплинированного командира, которому не нужно было кричать, чтобы его приказы выполняли. Он выступал за сильную украинскую армию и независимое украинское государство. За его голову большевики даже обещали 50 тысяч золотых рублей.

Однако в конце 1918-го и в начале 1919 года положение Болбочана резко изменилось. После неудачных боев на Левобережье его отстранили от командования, арестовали и обвинили в государственной измене. Впоследствии его уволили, но конфликт с военно-политическим руководством УНР не прекратился.

Почему вчерашнего героя обвинили в государственной измене?

9 июня 1919 года в Проскурове Болбочан предпринял неудачную попытку взять на себя командование Запорожским корпусом. Его арестовали и обвинили в подготовке государственного переворота и намерении сместить Симона Петлюру.

У полковника была возможность сбежать. Приверженные ему военные даже были готовы его защитить. Но Болбочан отказался бежать, надеясь доказать свою невиновность в суде. Военно-полевой суд приговорил его к смертной казни. Несмотря на обращения с просьбами о помиловании, приговор был приведен в исполнение в конце июня 1919 года на станции Балин в Хмельницкой области.

Самой трагичной деталью стало то, что следствие по обвинениям в государственной измене продолжалось даже после его казни и, по данным Украинского института национальной памяти, не нашло подтверждений подготовки Болбочаном государственного переворота.

Почему история Болбочана до сих пор важна?

Трагедия Петра Болбочана – это не просто история о талантливом военном, погибшем молодым. Она показывает, насколько глубокими были внутренние конфликты в процессе становления украинского государства в 1917–1921 годах. Человек, который менее чем за год до своей казни провел одну из самых успешных операций украинской армии, закончил жизнь перед расстрельной командой своих же.

И именно поэтому Болбочан остался в истории не только как полковник, завоевавший Крым, но и как символ драматической цены, которую украинское государство заплатило за внутренние политические конфликты и борьбу за контроль над армией.