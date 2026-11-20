Он командовал фрегатом, но при дворе должен был идти позади жены. Когда Елизавета вступила на престол, Филипп распрощался с морской карьерой, но самой болезненной неожиданностью для него стало решение, касавшееся их детей. Именно тогда принц, по преданию, назвал себя "проклятой амебой".

Какую цену заплатил принц Филипп за годы брака с Елизаветой II – расскажет 24 Канал.

Как принц оказался в ящике из-под апельсинов?

Впервые Филипп оказался на британском военном корабле еще младенцем. Когда его семья бежала из Греции, маленького принца доставили на борт в ящике из-под апельсинов. В изгнании отец отдалился от семьи, мать госпитализировали в психиатрическую клинику, а Филипп жил то в интернатах, то у родственников.

В 16 лет он узнал, что его старшая сестра Сесилия погибла в авиакатастрофе. Через два года он поступил в военно-морской колледж. На флоте, куда его когда-то доставили в импровизированной колыбели, Филипп в конце концов получил под свое командование корабль.

Елизавета II познакомилась со своим будущим мужем летом 1939 года, когда королевская семья посетила военно-морской колледж в Дартмуте. 18-летнему кадету Филиппу поручили сопровождать 13-летнюю Елизавету и ее младшую сестру Маргарет. Впоследствии Елизавета и Филипп начали переписываться, а после войны объявили о помолвке. 20 ноября 1947 года они поженились в Вестминстерском аббатстве. Незадолго до свадьбы Георг VI присвоил Филиппу титул герцога Эдинбургского.

Пара поженилась в Вестминстерском аббатстве / Фото Marie Claire

Почему Филиппа так задело решение о фамилии?

На флоте Филипп привык командовать. Однако при дворе первенство принадлежало его жене, и это ощущалось даже в семейных вопросах.

В 1952 году Елизавета объявила, что она и ее дети остаются членами дома Виндзоров. Филипп, которому к тому времени уже пришлось расстаться с командованием кораблем, сетовал, что он, пожалуй, единственный мужчина в стране, который не может передать детям свою фамилию.

Через 8 лет королева одобрила компромисс. Название династии осталось, а часть их потомков получила фамилию Маунтбеттен-Виндзор.



Часть их детей получила фамилию Маунтбеттен-Виндзор / Фото ВВС

Что Елизавета сказала о нем после 50 лет брака?

Одной из первых больших задач Филиппа при дворе стала подготовка коронации. Он возглавил комиссию, к которой BBC обратилась с предложением показать церемонию в прямом эфире. В 1953 году миллионы зрителей смогли увидеть, как Елизавета II принимает корону.

А спустя десятилетия, на их золотой свадьбе, королева публично сказала о муже то, что обычно оставалось за дверями дворца: он был ее "силой и опорой". После той речи они прожили вместе еще 23 года – до смерти Филиппа в апреле 2021 года.