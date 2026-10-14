Придумал стиль Old Money: как сын бедных эмигрантов заставил мировую элиту носить свою одежду

Сегодня Ralph Lauren ассоциируется с американской аристократией, игрой в поло, роскошными поместьями и эстетикой Old Money – стилем, имитирующим наследственное богатство. Однако за этим образом стоит парень из рабочего района Бронкса, родители которого эмигрировали из Пинска.

Ральф Лифшиц не родился в семье привилегированной элиты, но сумел создать свой собственный мир роскоши и убедить миллионы людей захотеть жить в нем. Как он превратил мечту в модную империю, – расскажет 24 Канал.

Почему Ральф Лифшиц сменил фамилию?

Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года в Бронксе, Нью-Йорк, в еврейской семье эмигрантов из Пинска. Его отец зарабатывал на жизнь окрашиванием домов, а семья не относилась к числу состоятельных американцев, стиль которых впоследствии стал визитной карточкой дизайнера.

В школе Ральф подвергался насмешкам из-за фамилии Lifshitz, которую одноклассники ассоциировали с непристойным английским словом. В 16 лет он сменил ее на Lauren. Будущий дизайнер не имел профильного образования в сфере моды:

он изучал бизнес, но не закончил колледж,

служил в армии,

работал продавцом.

В то же время его привлекали стиль голливудских актеров, классическая одежда и образ жизни, который они символизировали: элегантность, загородные поместья и ощущение принадлежности к особому миру.



В школе Ральф подвергался насмешкам из-за фамилии / Фото ВВС

Как все началось с одного ящика?

В 1967 году Ральф Лорен запустил собственную линию галстуков под названием Polo. Вместо популярных тогда узких моделей он предложил широкие галстуки с необычными тканями и узорами. Сначала дизайнер хранил товар в одном ящике в офисе в Эмпайр-Стейт-Билдинг и сам доставлял заказы в магазины.

Один из самых известных эпизодов его карьеры связан с универмагом Bloomingdale's. Там хотели продавать его галстуки, но требовали изменить их дизайн и убрать имя Лорена с этикетки. Дизайнер отказался идти на уступки. Впоследствии универмаг согласился продавать галстуки под маркой Polo, а в 1970 году там открылся отдельный бутик бренда.

Как он создал эстетику американской элиты?

Лорен не ограничился галстуками.

В 1968 году он представил мужскую коллекцию, а впоследствии расширил ассортимент бренда женской одеждой и аксессуарами.

В 1972 году появилась знаменитая рубашка-поло с вышитым всадником, ставшая символом марки.

Дизайнер соединил британскую классику, стиль студентов престижных американских университетов, эстетику Старого Голливуда и образы загородной жизни. Его вещи создавали впечатление, будто их носят поколения состоятельной семьи. Так Ральф Лорен помог сформировать узнаваемый образ американской элиты. В то же время сам термин Old Money стал популярным значительно позже.



Как дизайнер создал эстетику американской элиты / Фото AFP

Как мечта превратилась в миллиардный бизнес?

Со временем Ralph Lauren превратился из бренда галстуков в международную компанию. К одежде добавились парфюмерия, аксессуары и товары для дома. Успех обеспечивало не только производство вещей, но и целостный образ жизни, который бренд предлагал покупателям.

Компания вышла на биржу в 1997 году и расширила свое присутствие во многих странах. Сегодня она также создает официальную форму для олимпийской и паралимпийской сборных США.

В чем секрет успеха Ральфа Лорена?

Лорен превратил увлечение привилегированной жизнью в узнаваемый бренд. Покупатели могли приобрести не поместье или членство в элитном клубе, а рубашку, свитер или галстук, которые ассоциировались с таким миром.

В этом и заключается особенность Ralph Lauren: компания продает не только одежду, но и мечту об определенном образе жизни. Парень из Бронкса не просто приблизился к миру, которым восхищался, – он создал его собственную версию, которой впоследствии начали подражать во всем мире.