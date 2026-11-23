Он подарил миру "Чарли и шоколадную фабрику", хотя сам пережил авиакатастрофу в пустыне, работал на британскую разведку и помог тысячам детей. Жизнь британского писателя Роальда Даля была не менее увлекательной, чем истории, которые он писал.

Какие трагические события не только изменили жизнь Роальда Даля, но и подтолкнули его к созданию революционных изобретений, – расскажет 24 Канал.

Как авиакатастрофа в пустыне изменила его жизнь?

До того как стать известным писателем, Даль был военным летчиком. Во время Второй мировой войны он служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании и летал на истребителях. Но в сентябре 1940 года его карьера едва не оборвалась: во время полета над Северной Африкой самолет разбился в пустыне.

Даль получил тяжелые травмы головы и спины, потерял сознание, а впоследствии столкнулся с длительными последствиями аварии. Его нашли только на следующее утро. После лечения он вернулся на службу, однако из-за сильных головных болей и проблем со здоровьем больше не мог безопасно летать.



Даль был военным летчиком / Фото warriors.fandom

В 1942 году Даля направили в Вашингтон на работу при британском посольстве. Там он оказался в кругу людей, собиравших информацию для британской разведки. В частности, он работал в структуре British Security Coordination, связанной с MI6, где пересекался с Яном Флемингом – будущим автором романов о Джеймсе Бонде.

Задача Даля заключалась не в погонях или перестрелках, как в шпионских фильмах. Он:

использовал знакомства с влиятельными американцами,

посещал светские мероприятия,

передавал британцам сведения о настроениях и планах политических и деловых элит.

Его работа должна была помочь Великобритании лучше понять позицию США и заручиться поддержкой союзника в войне.

Как трагедия с сыном привела Даля к медицинскому изобретению?

В декабре 1960 года жизнь писателя изменилась из-за страшной аварии. Его четырехмесячного сына Тео, которого няня выгуливала в детской коляске в Нью-Йорке, сбило такси. Мальчик получил тяжелые травмы головы, а впоследствии у него развилась гидроцефалия – состояние, при котором в мозге скапливается избыточное количество спинномозговой жидкости.

Врачи установили ребенку специальный шунт, который должен был отводить эту жидкость. Но устройство постоянно забивалось, поэтому Тео приходилось снова и снова переносить операции. Даль не хотел мириться с тем, что существующая технология не может надежно помочь его сыну. Он обратился к знакомому инженеру Стэнли Уэйду, который специализировался на небольших гидравлических механизмах, а также привлек детского нейрохирурга Кеннета Тилла.



Как трагедия с сыном привела Даля к медицинскому изобретению / Фото Википедия

Вместе они начали работать над конструкцией, которая бы не забивалась так легко и могла бы эффективнее отводить жидкость. Так появился клапан Уэйда – Даля – Тилла (WDT). Его начали производить в 1962 году. В последующие годы устройство использовали примерно для двух-трех тысяч детей в разных странах, прежде чем его вытеснили более новые технологии. Сам Тео в конце концов выздоровел настолько, что не нуждался в этом клапане.

А трое разработчиков договорились не получать прибыли от изобретения. Для Даля это была не возможность заработать, а шанс помочь другим семьям избежать испытаний, через которые прошла его собственная.

Как шпион и отец-изобретатель стал автором детских бестселлеров?

Литературный талант Даля проявился еще во время войны. Именно после авиакатастрофы он написал рассказ о пережитом, который заинтересовавшийся им писатель К. С. Форестер помог опубликовать в американском журнале. Так началась его литературная карьера.

Впоследствии Даль начал писать для детей. В 1961 году вышла "Джеймс и гигантский персик", а уже в 1964-м – "Чарли и шоколадная фабрика". Позже появились "Ведьмы", "Большой дружелюбный великан" и "Матильда". Его истории отличались черным юмором, неожиданными поворотами и героями, которые не боялись противостоять жестоким взрослым.

Личные трагедии не обошли писателя и в дальнейшем. В 1962 году от кори умерла его семилетняя дочь Оливия. После этой утраты Даль стал активным сторонником вакцинации против этой болезни. Он не просто рассказывал о собственном опыте, но и призывал родителей не пренебрегать прививками.

Роальд Даль умер 23 ноября 1990 года в Оксфорде в возрасте 74 лет. Его помнят как автора книг, которые до сих пор читают дети во всем мире. Но за сказочными фабриками, причудливыми героями и волшебными приключениями стоял человек, переживший войну, шпионскую работу и тяжелые семейные испытания. И оставил после себя не только литературное наследие, но и реальный вклад в развитие детской нейрохирургии.