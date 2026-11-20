Из учебников истории мы знаем Джона Кеннеди как президента, при котором мир оказался на грани ядерной войны. Гораздо реже упоминают, что в разгар Карибского кризиса на тайную встречу с советским послом отправился его младший брат Роберт. В 35 лет Бобби стал генеральным прокурором США и взялся за борьбу с мафией, а впоследствии сам вступил в гонку за Белый дом.

Как он помог предотвратить ядерную войну и почему его самая большая победа на праймериз стала последней – расскажет 24 Канал.

О чем Бобби договорился с Москвой за закрытыми дверями?

27 октября 1962 года над Кубой был сбит американский разведывательный самолет. В тот же вечер Роберт Кеннеди встретился с советским послом Анатолием Добрыниным. Публично Вашингтон пообещал не вторгаться на Кубу, если Москва уберет оттуда ракеты.

В частном порядке Бобби передал еще одно обещание от президента: США через несколько месяцев уберут свои ракеты из Турции. На следующий день Москва согласилась демонтировать ракеты на Кубе. А уже в ноябре 1963 года Роберт потерял брата – Джона Кеннеди убили в Далласе.



Джона Кеннеди убили / Фото ВВС

Как победная ночь обернулась трагедией?

Спустя пять лет после убийства брата Роберт, к тому времени сенатор от Нью-Йорка, сам вступил в президентскую гонку. Победа на праймериз в Калифорнии придала его кампании новый импульс. В ночь на 5 июня 1968 года он поблагодарил сторонников со сцены отеля "Амбассадор" в Лос-Анджелесе.

Через несколько минут после речи в служебном помещении возле кухни раздались выстрелы. Кеннеди доставили в больницу, где он скончался на следующее утро. Ему было 42 года.

Почему о смертельном выстреле спорили годами?

За убийство осудили Сирхана Сирхана, которого задержали в отеле. Вскрытие показало, что смертельная пуля вошла сзади за правым ухом с очень близкого расстояния. В то же время некоторые очевидцы описывали Сирхана справа и немного впереди Кеннеди.

Это несоответствие дало основания для версии о втором стрелке, но его причастность суд не установил. Для сторонников Бобби ночь, которая должна была приблизить его к Белому дому, стала последней в его предвыборной кампании.