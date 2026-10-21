Отказ на собеседовании и разбомбленный завод: как сельский механик построил империю Honda

Его завод был разрушен войной, землетрясение довершило то, что осталось, а послевоенная Япония не давала никаких гарантий успеха. Но Соичиро Хонда не собирался сдаваться. Начав с ремонта автомобилей и самодельного двигателя для велосипеда, он создал компанию, мотоциклы и автомобили которой известны во всем мире.

Как сельский механик построил огромную империю – расскажет 24 Канал.

Как обычный механик бросил вызов обстоятельствам?

Соичиро Хонда родился в 1906 году в японской деревне. Его отец ремонтировал велосипеды, а сам мальчик с детства увлекался механизмами. В 15 лет он уехал в Токио и стал учеником автомастерской.

Впоследствии Хонда открыл собственное дело и занялся производством поршневых колец для автомобильных двигателей. Сначала его детали не соответствовали требованиям качества, поэтому ему пришлось осваивать металлургию и совершенствовать технологию. В конце концов предприятие получило заказ от Toyota.

Как война разрушила его бизнес?

Вторая мировая война перечеркнула планы предпринимателя. Его производство пострадало от бомбардировок, а землетрясение 1945 года нанесло новые разрушения. Хонда продал остатки бизнеса компании "Toyota" и ушел из дела. Казалось, все закончилось. Но в послевоенной Японии он заметил другую проблему: не хватало бензина, автомобили были недоступны, а людям нужно было передвигаться.



Соичиро Хонда с детства увлекался механизмами / Фото Википедия

Как велосипед стал началом империи?

В 1946 году Хонда начал приспосабливать небольшие двигатели от армейских радиостанций к обычным велосипедам. Так появился доступный транспорт, который быстро обрел популярность. Велосипед со вспомогательным двигателем стал одним из первых шагов к будущему успеху Honda.

В 1948 году Хонда основал компанию Honda Motor Co. Ltd. Следующим большим прорывом стал Super Cub – мотоцикл, представленный в 1958 году, который превратился в одну из самых известных моделей в мире. В 1963 году компания вышла на автомобильный рынок.

В чем заключался секрет его успеха?

Хонда был прежде всего изобретателем, а не кабинетным руководителем. Его интересовали двигатели, конструкции и реальная работа на производстве. За финансы и развитие бизнеса отвечал его партнер Такео Фудзисава, благодаря чему Хонда мог сосредоточиться на технике.

Впоследствии компания вышла далеко за пределы Японии. Ее мотоциклы, в частности легендарная линейка Honda Shadow, стали известны во всем мире. Соичиро Хонда умер в 1991 году, оставив после себя международную компанию. Его история – не об успехе без ошибок, а о способности начать сначала, когда предыдущие достижения превращаются в руины.