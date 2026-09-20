Никто не верил, что я окажусь в Антарктике: биолог из "Вернадского" о пингвинах, косатках и быте на станции

Олег Горяинов – участник экспедиции на станцию "Вернадского". Молодой биолог рассказал о быте на станции, своей работе и пингвинах.

В свои 24 года биолог Олег Горяинов из ровенского Вараша работает там, куда большинство даже не осмеливается мечтать попасть. В 15 тысячах километров от дома, на станции "Академик Вернадский", он подсчитывает пингвинов с помощью тепловизора на дроне, исследует Южный океан и даже наблюдает за косатками.

Вместе с командой, в которую входят еще 13 полярников и полярниц, он не только занимается наукой, но и поддерживает уникальный быт на краю света – с борщами, импровизированными суши и праздниками в кругу коллег. Однако полностью отключиться от домашних реалий не получается даже здесь: иногда глухой гул откалывающегося ледника напоминает полярникам звук "Шахеда".

Как выглядит обычный рабочий день в Антарктике, почему к пингвинам строго запрещено прикасаться и как решиться подать заявку в экспедицию, когда в тебя никто не верит – Олег рассказал в интервью 24 Каналу.

Как решиться на экспедицию, если у тебя нет опыта?

Здравствуйте! Для начала попрошу немного рассказать о себе.

Мне 24 года. Меня зовут Олег, я из небольшого городка Вараш, что в Ровенской области. Возможно, некоторые из читателей знают этот город благодаря тому, что там расположена атомная электростанция, одна из четырех действующих в Украине. Городок небольшой, поэтому я просто учился в школе, ходил на дополнительные кружки, старался развиваться всесторонне, но понял, что биология и химия мне действительно нравились. Я даже участвовал в олимпиадах и решил попробовать свои силы, поступив в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на специальность "Биология".

Это был сложный выбор, ведь многие идут в IT-сферу, кто-то – в бизнес, маркетинг, а я – в биологию. Однако я возлагал на это большие надежды, что смогу что-то изменить в мире, повлиять на нашу жизнь, прикоснуться к этому. Учась в университете, я понял, что биология – это действительно то, чем я хочу заниматься, особенно мне пришлась по душе генетика. Проучился там на бакалавра и магистра.



Олег учился на биолога, и ему особенно понравилась генетика / Фото предоставлено Олегом Горяиновым

И уже на втором курсе я слышал от разных людей, что вот есть Антарктика, у Украины есть своя станция "Академик Вернадский"! До сих пор многие люди могут не знать об этом. Например, в некоторых других странах Европы, в той же Швейцарии, своих станций нет. А у Украины есть, и это то, чем мы можем гордиться. Когда я об этом узнал, я был просто потрясен. Понял, что туда нужны ученые, и увидел, что ищут биологов.

Однако я также понимал, что мне нужно набраться опыта, сил и, как минимум, закончить учебу в университете. Поэтому после магистратуры долго не колебался – просто решил собрать все необходимые документы и попробовать свои силы. Так получилось, что я сейчас здесь.

То есть вы буквально собрали пакет необходимых документов, подали заявку и решили: "Да будет воля Божья"?

Как-то так и было. Понимаете, это научная станция. Здесь крутые ученые, крутые исследования. А я человек, недавно закончивший университет, думаю: "Хм, чем я могу быть полезен?". И я начал читать о флоре и фауне региона, о животных и растениях, которые здесь обитают, чем занимаются в Антарктике. Проводил параллели, чтобы понять, могу ли я что-то предложить Национальному антарктическому научному центру.

Готовясь, я подавал документы, и на самом деле это была как бы первая попытка в моей голове понять, кого они действительно ищут. И так получилось, что эта попытка просто "прощупать", понять, что там нужно, превратилась в то, что мне сказали: "Круто, приезжайте на собеседование". Я такой: "Ого... прикольно".

Многие люди колеблются, думают, что у них не получится. Думают, что это научная станция и нужно быть супермегаученым, чтобы сюда приехать. Да, профессионализм нужен, но иногда ты можешь быть не супермегаученым, а просто заинтересованным исследователем. Поэтому нужно просто пробовать, и я так и сделал. Никогда не узнаешь, что будет, пока не попробуешь.



Молодой биолог рискнул, и теперь он – на "Вернадского" / Фото предоставлено Олегом Горяиновым

Жизнь на краю света: переменчивая погода, дежурства и график без рамок

Это невероятно круто. Разумеется, когда мы говорим о "Вернадском", многих интересует быт на станции. Расскажите о вашем типичном дне, чем вы занимаетесь, как у вас распределены обязанности?

Сейчас на станции находятся 14 человек. У каждого есть своя работа, каждый закреплен за своим техническим заданием – то есть тем, чем мы занимаемся на протяжении всей зимовки. В Антарктике недавно закончилась зима, в Украине – лето, а мы остаемся здесь на зиму, это и называется зимовка. В течение этого года у нас есть свои задачи.

Я, как биолог, вместе со своими коллегами выполняю множество задач. Однако мы живем здесь как одна большая семья и не только работой одной. Нужно помогать друг другу, налаживать быт, создавать дружную атмосферу в коллективе. На станции существует такое понятие, как дежурство, ведь мы находимся за очень-очень большим количеством километров от материка. Буквально говоря, наша жизнь в наших руках. Станция довольно старая, она деревянная, поэтому нам приходится постоянно проверять состояние пожарной безопасности, проверять, работают ли генераторы, которые обеспечивают нас электричеством.

С другой стороны, мы помогаем повару. Он у нас один, поэтому наш обычный день – это не только наука, но и помощь на кухне, ведь готовить каждый день на 14 человек очень сложно. Сегодня, например, пятница (мы разговаривали 4 сентября), и вечером у нас будет генеральная уборка. Каждый закреплен за определенным участком на станции.

Немного о быте на "Вернадского" и о том, чем занимаются участники экспедиции / Фото предоставлены Олегом Горяиновым

Мой стандартный день как биолога зависит от погоды, потому что она в Антарктике очень переменчива. Если прогноз обещает "будет солнышко" – не факт. Все может измениться за 30 минут. Моя работа зависит от погоды, ведь биологические объекты находятся на улице: плавают в воде или обитают на соседних островах. И, как ни банально, чтобы добраться туда и безопасно отобрать образцы для лаборатории, нужна хорошая погода.

Поэтому, если погода хорошая, мы с головой погружаемся в работу. Едем, планируем, отбираем образцы в поле, а остальную часть дня проводим в лаборатории и фиксируем их для будущих исследований в Украине или ЕС. Если погода плохая, рабочий день выглядит иначе. Мы можем заниматься лабораторной работой или же коллективно перебрать чердак, проверить, нет ли просроченных продуктов.

Такого понятия, как "работаем с 8 до 17", у нас нет. Каждый планирует свой день самостоятельно. Хочу – проснулся в 11, хочу – в 7. Если человек работает до 2 ночи, то мы не имеем права его осуждать, возможно, специфика работы этого требует.

Суши, наггетсы и свежие яблоки через полгода: чем питаются полярники

Вы заговорили о поваре: у вас один человек готовит еду, вы можете разве что помогать, верно? И как вообще выглядит питание, оно же, наверное, отличается от того, к чему мы привыкли дома?

Да, мы только помогаем: почистить овощи, что-то порезать. А в целом он готовит все сам. И да, питание действительно отличается. Прежде всего, еда сюда поступает либо из Чили, либо из Кейптауна (Южная Африка), где наше научное судно "Ноосфера" обычно проходит техосмотр. Поэтому рацион может быть несколько необычным. Например, у нас довольно много рыбы, потому что в Чили она не такая дорогая, как в Украине.

Но наш повар из любых продуктов может приготовить разнообразную еду, и мы ему очень благодарны. Иногда он нас так балует! Если мы захотим чего-то такого, по чему очень скучаем в Украине, он готовит – обычно это борщи, ведь мы украинцы, без борща никуда.

Для меня, например, стало большим удивлением, что на станции закупают даже наггетсы, ведь иногда очень хочется такого "вредного" фастфуда. У нас есть фритюрницы, есть водоросли нори, поэтому мы иногда делаем суши. Мы не ограничиваемся тем, что находимся в Антарктике в замкнутом коллективе и должны питаться одной гречкой. Рацион у нас разнообразный.

Насколько я помню, продукты привозят вместе с вами, их потом не доставляют?

Да, верно. Когда мы прилетели в Чили в начале марта, "Ноосфера" уже была полностью загружена едой. Надо понимать, что корабль может прибыть и разгрузиться только в период сезона (антарктического лета), когда позволяет ледовая обстановка. После того как нас привезли, судно больше ничего не доставляло. Вся та еда, что была предоставлена вначале, осталась с нами. Мы начали ее обрабатывать, замораживать, квасить капусту, чтобы продовольствие сохранилось. Прошло уже шесть месяцев, а у нас до сих пор есть вкусная еда и даже свежие яблоки – мы их правильно обработали, и они до сих пор свежие.

Вас там четырнадцать человек, большая коммуна. Как у вас обстоят дела с личным пространством, есть ли отдельные комнаты?

Спальные помещения у нас называются кубриками, они немного похожи на купе в поезде: две кровати с одной стороны, две с другой и шкафчики. Сейчас нас на станции 14, поэтому эти кубрики не забиты полностью – я живу только с одним человеком. Что касается уединения, то на кроватях есть шторки, можно закрыться и спрятаться от мира.



Если вы любите путешествовать на поездах, то кубрик вам однозначно понравится / Фото предоставлено Олегом Горяиновым

Иногда можно уединиться в разных помещениях. Например, я сейчас нахожусь в лаборатории один, кто-то может уединиться в библиотеке или в комнате отдыха. Поэтому такая уединенность возможна, и когда говорят, что "ой, ограниченный коллектив", нет – все-таки можно побыть в одиночестве, почитать книгу, посмотреть фильм.

Несмотря на это, вы много времени проводите вместе. Возможно, у вас есть традиции, вы же свой 24-й день рождения отмечали на станции?

Да, действительно. Мы стараемся помнить свои традиции и корни даже в 15 тысяч километров от дома, в регионе, где повсюду снег, лед и ничто не напоминает об украинской зелени. Мы празднуем День Независимости, на Пасху расписывали писанки, пекли паски.

Дни рождения тоже отмечаем, это большой повод. Антарктический день рождения – это круто. Готовим торт, каждый полярник нарядно одевается (мы же не одеваемся нарядно каждый день), брызгается духами. Каждый старается приготовить какой-нибудь подарок. Кто-то привез из Украины, кто-то делает на месте. Мне, например, подарили мягкую игрушку-кита – один полярник умеет шить, воспользовался машинкой и сделал хендмейд. Это было очень ценно и незабываемо.



Какое же празднование дня рождения без торта? / Фото предоставлено Олегом Горяиновым

Еще одной из новых традиций являются видеопоздравления от команды. Это что-то необычное и очень мило. Во время застолья мы включаем видео на экране и говорим: "Вот как мы тебя видим, и что бы мы делали без тебя, как бы нам было плохо без тебя на станции". Там визуализация, всякие забавные приколы. Это очень классно.

Как считает пингвинов и что еще делает Олег на станции

Поговорим об исследовательской деятельности: над какими проектами вы работаете?

В целом у меня три основных типа исследований, связанных с пингвинами и прочим. Во-первых, мы мониторим популяции пингвинов на нашем и соседних островах. Скоро начнется сезон размножения, будем фиксировать появление первых яиц и птенцов, которые собираются в "ясли". Стоит отметить, что во время первых украинских экспедиций станцию окружали аделевые пингвины, а сейчас их вытеснили субантарктические пингвины. Это связано с изменениями климата: среднегодовая температура выросла на 1 градус, что влияет на лед и, соответственно, на возможность охотиться на криль, которым питаются пингвины. Не будет криля – не будет пингвинов. А не будет пингвинов – станет больше растительности, потому что они не будут ее вытаптывать.

Пингвинов много не бывает, поэтому любуйтесь на здоровье / Фото предоставлены Олегом Горяиновым

Вторая задача – исследование растений. Антарктика – суровый регион, где, кажется, ничего не живет, но здесь много мхов, лишайников и даже два вида цветковых сосудистых растений: щучник антарктический и перлинница. Всюду лед, а здесь – цветковые растения! Также мы наблюдаем за птицами (буревестники, поморники, чайки), с чего они строят гнезда. Перенося мох или растение, птица может рассеять семена на новом острове, и там появится новая популяция щучника.

И третья задача, самая масштабная, длится целый год – это исследование бактериопланктона и фитопланктона в акватории. Каждые 10 дней мы выходим в море, опускаем зонды на глубину до 170 метров и набираем воду в 20-литровые баклажки. Эти пробы очень важны, потому что микроорганизмы влияют на криль, криль – на китов, пингвинов, и в конечном итоге это может касаться человека, который сидит в Киеве и покупает в супермаркете рыбу.

Но 20-литровую канистру трудно ввезти в Украину. За год мы набираем где-то 96 таких емкостей – это огромные объемы. Поэтому мы пропускаем эту воду через фильтры. Содержимое большой емкости мы переливаем в микропробирки с замороженным фильтром, и уже их везем в Украину и ЕС для исследований.

Вот таким может быть рабочее место во время экспедиции / Фото предоставлено Олегом Горяиновым

Пингвины на "Вернадском" – это любимая тема украинцев. А как вы их физически считаете?

Раньше были специальные кликеры (как у бортпроводников, – 24 Канал): выходишь на остров, видишь пингвина и нажимаешь кнопку. Но обойти остров площадью в один квадратный километр, когда вокруг камни и снег по пояс, – довольно сложно. К тому же за 4 часа обхода 500 пингвинов могут уйти в воду, а 5000 – вернуться, что даст большую погрешность.

Поэтому сейчас мы считаем по-другому. Используем дрон с тепловизионной камерой. Вечером, когда пингвины массово возвращаются с моря спать, мы запускаем дрон. За 20 минут он сканирует весь остров. Затем мы сшиваем эти фотографии, и на холодном сером фоне льда видим белоснежные теплые точки – это и есть пингвины. С помощью программы мы их просто считаем. На мой взгляд, это в разы эффективнее.

Этот пингвин точно поднимет вам настроение: смотрите видео

Существует мнение, что с таянием льдов проявятся болезни и вирусы, которые скрывались миллионы лет, и наступит большая беда. Правда ли это?

Наши исследования в большей степени касаются морской микробиологии – взаимодействия бактерий и микроводорослей (фитопланктона) в водах Южного океана. Это направление в Украине основала Мария Павловская. Мы изучаем, как эти микроорганизмы взаимодействуют между собой и как эти взаимодействия влияют на биогеохимические циклы, в частности углерода и серы.

Во льду содержится разнообразный вирусный материал, но значительная часть идентифицированных вирусов – это бактериофаги, то есть вирусы, которые заражают бактерии, а не людей. И важно, что во многих случаях речь идет не о найденном живом, активном вирусе, а о вирусных частицах или фрагментах/последовательностях вирусной ДНК или РНК. Лед фактически может хранить такой генетический "архив" прошлых микробных сообществ. Поэтому само наличие вирусных последовательностей в льду еще не означает, что там есть инфекционный патоген, опасный для человека.

Что касается Антарктиды, то в основном там находили вирусные частицы. В других местах, например, в Гренландии или в Тибете, на леднике Гулия, находили другие вирусные последовательности, но чаще всего – действительно бактериофаги. И даже если в льду сохраняется вирусный материал, и во время таяния он попадает в окружающую среду, это не означает, что из него обязательно сформируется полноценный инфекционный вирус. К тому же обнаруженные вирусные последовательности чаще всего принадлежат бактериофагам или представляют собой отдельные вирусные частицы либо фрагменты генетического материала. Поэтому само их наличие не означает, что это патогены для человека или что они представляют какую-то неизбежную угрозу.

На станции есть и другие специалисты. Вы как-то сотрудничаете?

Да. Есть метеорологи, геофизики, команда жизнеобеспечения: врач, дизелист, системный администратор, механик. Например, чтобы выйти в море, нужны права на управление лодкой. Ими обладает дизелист или механик, поэтому они нам помогают. Системный администратор помогает склеивать фотографии с дрона, потому что очень круто в этом разбирается. С метеорологами мы совместно опускаем зонды в океан. А с геофизиками общих научных точек соприкосновения нет, потому что у них специфическое направление – вплоть до ионосферы и космоса, но мы можем вместе убирать снег, например.

О мечте, воспоминаниях об Украине и шансе в 0,0001 процента

Очевидно, с вами случалось много интересного. Что запомнилось больше всего, произвело на вас вау-эффект?

Хотелось бы еще увидеть, как горбатый кит полностью выныривает и падает на живот. Однако мы уже видели косаток. Их появление в нашей акватории – очень редкое явление. Когда видишь косаток, чувствуешь себя действительно каким-то крошечным существом в этом мире. Они еще и опасны, поэтому это завораживает дух, перехватывает дыхание. Мы держали безопасную дистанцию в 200 метров, но даже тогда это вызывает и определенный страх, и шок, и вау-эффект. Увидеть огромный спинной плавник, выглядывающий из воды, – это незабываемо, его невозможно спутать с другим китом.

Как украинские полярники встретились с редким южным гладким китом: смотрите видео

Еще впечатляет, когда отколываются большие куски ледника. На самом деле этот звук такой глухой-глухой, иногда он напоминает звуки "Шахедов". Находясь здесь, на станции, то ли вспоминаешь какие-то моменты из жизни в Украине, то ли действительно слышишь определенное сходство. И когда этот большой кусок откалывается, ты собственными глазами видишь, что жизнь течет, лед тает, и глобальные изменения климата – это не выдумка.

Также незабываемым был визит королевских и императорских пингвинов. Они у нас не встречаются: императорские живут в глубине материка при минус 50, а королевские, наоборот, самые теплолюбивые и живут значительно севернее. Поэтому увидеть, как они заблудились к нам на остров – это просто чудо.

Напоследок порция милоты от Олега: смотрите видео

А что бы вы посоветовали человеку, который хочет подать заявку в экспедицию?

Как раз завершился набор в 32-ю украинскую экспедицию. Я думал, что после выхода фильма Антона Птушкина об Антарктиде все захотят подать заявку, но подали заявки чуть больше 80 человек. Когда я подавал заявку, фильма еще не было, я шел за своей мечтой. Никто во меня не верил, говорили: "Какая Антарктида, у тебя шанс 0,0001 процента!".

Именно этот страх и убивает. Люди загоняют себя в рамки, думают, что недостаточно круты. А потом я смотрю: на биологов было 36 заявок, нужно было трое. То есть шанс – около 8 процентов! Это колоссальная разница, и я понимаю: у меня есть шанс, это реально! Если тебя ничего не держит дома, у тебя есть высшее образование и ты рассматриваешь это как экзотику, как отпуск, чтобы отдохнуть на год от повседневности – нужно верить в свои силы. Будешь колебаться – твое место займет кто-то другой, кому не составило труда заполнить форму за 5 минут.