У свої 24 роки біолог Олег Горяінов із рівненського Вараша працює там, куди більшість навіть не наважується мріяти потрапити. За 15 тисяч кілометрів від дому, на станції "Академік Вернадський", він рахує пінгвінів за допомогою тепловізора на дроні, досліджує Південний океан і навіть спостерігає за косатками.

Разом із командою, до якої входить ще 13 полярників та полярниць, він не лише займається наукою, а й підтримує унікальний побут на краю світу – з борщами, імпровізованими суші та святами в колі колег. Проте повністю відключитися від домашніх реалій не виходить навіть тут: іноді глухий гуркіт льодовика, що відколюється, нагадує полярникам звук "Шахеда".

Як виглядає звичайний робочий день в Антарктиці, чому до пінгвінів суворо заборонено торкатися та як наважитися подати заявку в експедицію, коли в тебе ніхто не вірить – Олег розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Як наважитись на експедицію, коли в тебе немає досвіду?

Вітаю! Спочатку попрошу трішки розповісти про себе.

Мені 24 роки. Мене звати Олег, я з невеличкого містечка Вараш, що на Рівненщині. Можливо, дехто з читачів знатиме це місто завдяки тому, що там розташована атомна електростанція, одна з чотирьох в Україні, що працює. Містечко невеличке, тому я просто навчався в школі, ходив на додаткові гуртки, намагався розвиватися всебічно, але зрозумів, що біологія і хімія мені дійсно подобалися. Я і на олімпіади ходив, і вирішив спробувати свої сили й навчатися в КНУ імені Тараса Шевченка на спеціальності "Біологія".

Це був складний вибір, адже багато хто йде в IT-сферу, хтось у бізнес, маркетинг, а я – в біологію. Проте я покладав на це великі надії, що зможу щось змінити у світі, вплинути на наше життя, бути дотичним до цього. Навчаючись в університеті, я зрозумів, що біологія – це дійсно те, чим я хочу займатися, особливо мені припала до душі генетика. Провчився там на бакалавра і на магістра.



Олег навчався на біолога, а особливо йому сподобалась генетика / Фото надане Олегом Горяіновим

І вже на другому курсі я чув від різних людей, що ось є Антарктика, в України є своя станція "Академік Вернадський"! Усе ще чимало людей може не знати про це. До прикладу, в деяких інших країнах Європи, у тій же Швейцарії, своїх станцій немає. А в України є, і це те, чим ми можемо пишатися. Коли я про це дізнався, я був просто приголомшений. Зрозумів, що туди потрібні науковці, і побачив, що шукають біологів.

Проте я також розумів, що мені слід набратися досвіду, сил, і щонайменше закінчити навчання в університеті. Тому після магістратури довго не вагався – просто вирішив зібрати всі необхідні документи та спробувати свої сили. Так сталося, що я зараз тут.

Тобто ви буквально зібрали пакет необхідних документів, подались і такі: "Най ся діє воля Божа"?

Якось так і було. Розумієте, це наукова станція. Тут круті науковці, круті дослідження. А я людина, яка нещодавно закінчила університет, думаю: "Хм, чим я можу бути корисний?". І я почав читати про флору, фауну регіону, про тварин і рослин, які тут живуть, чим займаються в Антарктиці. Проводив паралелі, щоб зрозуміти, чи можу я щось запропонувати Національному антарктичному науковому центру.

Готуючись, я подавав документи, і насправді це була ніби така перша спроба в моїй голові, щоб зрозуміти, кого вони дійсно шукають. І так сталося, що ця спроба, щоб просто "промацати", зрозуміти, що там треба, перетворилася в те, що мені сказали: "Круто, приїжджайте на співбесіду". Я такий: "Ого... прикольно".

Багато людей вагаються, думають, що в них не вийде. Думають, що це наукова станція і треба бути супермеганауковцем, щоб сюди приїхати. Так, фаховість потрібна, але іноді ти можеш бути не супермеганауковцем, а просто зацікавленим дослідником. Тому треба просто пробувати, і я так і зробив. Ніколи не дізнаєшся, що буде, поки не спробуєш.



Молодий біолог ризикнув, і тепер він – на "Вернадського" / Фото надане Олегом Горяіновим

Життя на краю світу: мінлива погода, чергування та графік без рамок

Це надзвичайно круто. Ясна річ, коли ми говоримо про "Вернадського", то багатьох людей цікавить побут на станції. Розкажіть про ваш типовий день, чим ви займаєтесь, як у вас розподілені обов'язки?

Зараз на станції перебуває 14 людей. У кожного є своя робота, кожен закріплений за своїм технічним завданням – тобто тим, що ми робимо протягом всієї зимівлі. В Антарктиці нещодавно закінчилась зима, в Україні – літо, і ми залишаємось тут на зиму, це і називається зимівля. Протягом цього року в нас є свої завдання.

Я, як біолог, зі своїми колегами маю безліч завдань. Проте ми живемо тут як одна велика сім'я і не лише роботою однією. Треба допомагати, налаштовувати побут, робити колектив дружнім. На станції є таке поняття як чергування, адже ми перебуваємо за дуже-дуже багато кілометрів від великої землі. Буквально кажучи, наше життя в наших руках. Станція відносно старенька, вона дерев'яна, тому ми маємо постійно перевіряти стан пожежної безпеки, перевіряти, чи працюють генератори, які дають електрику.

З іншого боку, ми допомагаємо кухарю. Він у нас один, тому наш звичайний день – це не лише наука, а й допомога на кухні, тому що готувати щодня на 14 людей дуже складно. Сьогодні, наприклад, п'ятниця (ми розмовляли 4 вересня), і ввечері у нас буде генеральне прибирання. Кожен закріплений за певною ділянкою на станції.

Трішки про побут на "Вернадського" та те, чим живуть учасники експедиції / Фото надані Олегом Горяіновим

Мій стандартний день як біолога залежить від погоди, тому що вона в Антарктиці дуже мінлива. Якщо прогноз каже "буде сонечко" – не факт. Все може змінитися за 30 хвилин. Моя робота залежить від погоди, адже біологічні об'єкти розташовані на вулиці: плавають у воді або живуть на сусідніх островах. І банально, щоб туди дістатися і безпечно відібрати зразки для лабораторії, потрібна гарна погода.

Тому, якщо погода добра, ми з головою в роботі. Їдемо, плануємо, відбираємо зразки в полі, а іншу частину дня сидимо в лабораторії та фіксуємо їх для майбутніх досліджень в Україні чи ЄС. Якщо погода недобра, робочий день виглядає інакше. Ми можемо займатися лабораторною роботою, або ж колективно перебрати горище, перевірити, чи немає протермінованих продуктів.

Такого поняття, як "працюємо з 8 до 17", у нас немає. Кожен планує свій день самостійно. Хочу прокинувся в 11-й, хочу – в 7-й. Якщо людина працює до 2-ї ночі, то ми не маємо права її засуджувати, можливо, специфіка роботи цього вимагає.

Суші, нагетси та свіжі яблука через пів року: чим харчуються полярники

Ви заговорили за кухаря: у вас одна людина готує їжу, ви можете хіба допомагати, правильно? І як взагалі виглядає харчування, воно ж, певно, відрізняється від того, до чого ми звикли вдома?

Так, ми лише допомагаємо: почистити овочі, щось нарізати. А загалом він готує все сам. І так, харчування дійсно відрізняється. Перш за все, їжа тут приїжджає або з Чилі, або з Кейптауну (Південна Африка), де наше наукове судно "Ноосфера" зазвичай проходить техогляд. Тому раціон може бути дещо незвичним. До прикладу, в нас досить багато риби, бо в Чилі вона не така дорога, як в Україні.

Але наш кухар із будь-яких продуктів може приготувати різноманітну їжу, і ми йому дуже вдячні. Іноді він нас так балує! Якщо ми захочемо чогось такого, за чим дуже сумуємо в Україні, він готує – зазвичай це борщі, ми ж українці, без борщу нікуди.

Для мене, наприклад, було великим здивуванням, що на станції закуповують навіть нагетси, бо іноді дуже хочеться такого "поганого" фастфуду. У нас є фритюри, є водорості норі, тож ми іноді крутимо суші. Ми не обмежуємося тим, що ми в Антарктиці в закритому колективі й маємо їсти одну гречку. Раціон у нас різноманітний.

Наскільки я пам'ятаю, продукти ж привозять разом з вами, їх потім не довозять?

Так, правильно. Коли ми прилетіли в Чилі на початку березня, "Ноосфера" вже була повністю завантажена їжею. Треба розуміти, що корабель може прийти й розвантажитися лише в період сезону (антарктичного літа), коли дозволяє льодова ситуація. Після того як нас привезли, судно більше нічого не довозило. Вся та їжа, що була надана на початку, залишилася з нами. Ми почали її обробляти, заморожувати, квасити капусту, щоб продовольство збереглося. Минуло вже шість місяців, а в нас досі є смачна їжа і навіть свіжі яблука – ми їх правильно обробили, і вони досі свіжі.

Вас там чотирнадцятеро, велика комуна. Як у вас виглядає особистий простір, є окремі кімнати?

Спальні приміщення в нас називаються кубриками, вони дещо схожі на купе у потязі: два ліжка з одного боку, два з іншого і шафки. Зараз нас на станції 14, тому ці кубрики не забиті повністю – я живу лише з однією людиною. Щодо приватності, то на ліжках є шторки, можна закритися і заховатися від світу.



Якщо ви любите подорожувати поїздами, то кубрик вам однозначно сподобається / Фото надане Олегом Горяіновим

Іноді можна усамітнитися по різних офісах. Наприклад, я зараз в лабораторії перебуваю сам, хтось може заховатися в бібліотеці чи в кімнаті для відпочинку. Тому така приватність може бути, і коли кажуть, що "ой, обмежений колектив", ні – все ж таки можна побути на самоті, почитати книгу, подивитися фільм.

Попри це, ви багато часу проводите разом. Можливо, у вас є традиції, ви ж свій 24-й день народження відзначали на станції?

Так, дійсно. Ми намагаємося пам'ятати свої традиції та коріння навіть за 15 тисяч кілометрів від дому, в регіоні, де всюди сніг, крига і нічого не нагадує про українську зелень. Ми святкуємо День Незалежності, на Великдень розписували писанки, пекли паски.

Дні народження святкуємо, це великий привід. Антарктичний день народження – це круто. Готуємо торт, кожен полярник гарно вдягається (ми ж не одягаємося гарно кожного дня), парфумами пшикається. Кожен намагається приготувати якийсь подарунок. Хтось привіз з України, хтось на місці робить. Мені, наприклад, подарували м'яку іграшку кита – один полярник вміє шити, скористався машинкою і зробив хендмейд. Це було дуже цінно і незабутньо.



Яке ж святкування дня народження без торта? / Фото надане Олегом Горяіновим

Ще однією з нових традицій є відеопривітання від команди. Це дещо незвичне і дуже миле. Під час застілля ми вмикаємо відео на екрані й кажемо: "Ось, як ми тебе бачимо, і що б ми робили без тебе, як би нам було погано без тебе на станції". Там візуалізація, всякі приколи смішні. Це дуже класно.

Як рахує пінгвінів і чим ще займається Олег на станції

Поговорімо про дослідницьку діяльність, над якими проєктами ви працюєте?

Загалом маю три основних типи досліджень, пов'язані з пінгвінами та іншим. Перше – ми моніторимо популяції пінгвінів на нашому та сусідніх островах. Скоро почнеться сезон розмноження, будемо фіксувати появу перших яєць і дитинчат, які збиваються в "ясла". Варто сказати, що під час перших українських експедицій станцію оточували пінгвіни Аделі, а зараз їх витіснили субантарктичні пінгвіни. Це пов'язано зі змінами клімату: середньорічна температура зросла на 1 градус, це впливає на кригу, і відповідно на можливість полювати на криль, який їдять пінгвіни. Не буде криля – не буде пінгвінів. А не буде пінгвінів – буде більше рослинності, бо вони її не затоптуватимуть.

Пінгвінів багато не буває, тому милуйтесь на здоров'я / Фото надані Олегом Горяіновим

Друге завдання – дослідження рослин. Антарктика – суворий регіон, де, здається, нічого не живе, але тут багато мохів, лишайників і навіть дві квіткові судинні рослини: щучник антарктичний і перлинниця. Всюди лід і крига, а тут – квіткові рослини! Також ми спостерігаємо за птахами (буревісники, поморники, мартини), з чого вони будують гнізда. Переносячи мох чи рослинку, птах може розсіяти насіння на новому острові, і там з'явиться нова популяція щучника.

І третє завдання, наймасштабніше, триває цілий рік – це дослідження бактеріопланктону і фітопланктону в акваторії. Кожні 10 днів ми виходимо в море, опускаємо зонди на глибину до 170 метрів і набираємо воду у 20-літрові баклажки. Ці проби є дуже важливими, бо мікроорганізми впливають на криль, криль на китів, пінгвінів, і зрештою це може стосуватися людини, яка сидить в Києві й купує в супермаркеті рибу.

Але 20-літрову баклажку важко завезти в Україну. За рік ми набираємо десь 96 таких посудин – це шалені об'єми. Тому ми цю воду проганяємо через фільтри. Велику баклажку ми зводимо до мікропробірки із замороженим фільтром, і вже їх веземо в Україну та ЄС для досліджень.

Ось таким може бути робоче місце під час експедиції / Фото надане Олегом Горяіновим

Пінгвіни на "Вернадського" – це улюблена тема українців. А як фізично ви їх рахуєте?

Раніше були спеціальні клікери (як у бортпровідників, – 24 Канал): виходиш на острів, бачиш пінгвіна і клацаєш. Але обійти острів в кілометр квадратний, коли навколо каміння і сніг по пояс – дещо складно. Плюс, за 4 години обходу 500 пінгвінів можуть піти у воду, а 5000 повернутися, буде велика похибка.

Тому ми зараз рахуємо інакше. Використовуємо дрон із тепловізійною камерою. Увечері, коли пінгвіни масово повертаються з моря спати, ми підіймаємо дрон. За 20 хвилин він сканує весь острів. Потім ми зшиваємо ці фотографії, і на холодному сірому тлі льоду бачимо білесенькі теплі точки – це і є пінгвіни. За допомогою програми ми їх просто рахуємо. Як на мене, це в рази ефективніше.

Цей пінгвін точно зробить ваш день: дивіться відео

Побутує думка, що з таненням льодів проявляться болячки й віруси, які ховалися мільйони років, і буде велика біда. Чи правда це?

Наші дослідження більше стосуються морської мікробіології – взаємодії бактерій та мікроводоростей (фітопланктону) у водах Південного океану. Цей напрям започаткувала в Україні Марія Павловська. Ми вивчаємо, як ці мікроорганізми взаємодіють між собою та як ці взаємодії впливають на біогеохімічні цикли, зокрема вуглецю та сірки.

У льоді містяться різноманітний вірусний матеріал, але значна частина ідентифікованих вірусів – це бактеріофаги, тобто віруси, які заражають бактерії, а не людей. І важливо, що в багатьох випадках ми говоримо не про знайдений живий, активний вірус, а про вірусні частинки або фрагменти/послідовності вірусної ДНК чи РНК. Лід фактично може зберігати такий генетичний "архів" минулих мікробних спільнот. Тому сама наявність вірусних послідовностей у льоду ще не означає, що там є інфекційний патоген, небезпечний для людини.

Стосовно Антарктиди, то в основному знаходили вірусні частинки. В інших місцях, наприклад, Гренландії чи в Тибеті, там льодовик Гулія, знаходили інші вірусні послідовності, але найчастіше дійсно бактеріофаги. І навіть якщо в льоді зберігається вірусний матеріал, і під час танення він потрапляє в навколишнє середовище, це не означає, що з нього обов'язково сформується повноцінний інфекційний вірус. До того ж знайдені вірусні послідовності найчастіше належать бактеріофагам або є окремими вірусними частинками чи фрагментами генетичного матеріалу. Тому сама їх наявність не означає, що це патогени для людини чи що вони становлять якусь неминучу загрозу.

На станції є й інші спеціалісти. Ви якось співпрацюєте?

Так. Є метеорологи, геофізики, команда життєзабезпечення: лікар, дизеліст, системний адміністратор, механік. Наприклад, щоб вийти в море, потрібні права на керування човном. Їх має дизеліст або механік, тому вони нам допомагають. Системний адміністратор допомагає склеювати фотографії з дрона, бо дуже круто в цьому шарить. З метеорологами ми спільно опускаємо зонди в океан. А з геофізиками спільних наукових точок немає, бо в них специфічний напрям, аж до іоносфери космосу, але ми можемо разом прибирати сніг, наприклад.

Про мрію, флешбеки з України та шанс в шанс 0,0001 відсотка

Очевидно, з вами траплялося багато цікавого. Що запам'яталося найбільше, справило на вас вау-ефект?

Хочеться ще побачити, як горбатий кит повністю виринає і падає на живіт. Проте ми вже бачили косаток. Їхня поява в нашій акваторії – дуже рідкісна. Коли ти бачиш косаток, ти відчуваєш себе дійсно якоюсь маленькою істотою в цьому світі. Вони ще й небезпечні, тому це заворожує дух, перехоплює дихання. Ми зберігали безпечну дистанцію метрів 200, але навіть тоді це і певний страх, і шок, і вау-ефект. Побачити величезний спинний плавник, який виглядає з води – це незабутньо, його неможливо сплутати з іншим китом.

Як українські полярники зустрілись з рідкісним південним гладким китом: дивіться відео

Ще вражає, коли відколюються великі шматки льодовика. Насправді цей звук такий глухий-глухий, іноді він нагадує звуки "Шахедів". Перебуваючи тут, на станції, ловиш або флешбеки якісь з життя в Україні, або дійсно певна схожість на слух є. І коли цей великий шматок відколюється, ти на власні очі бачиш, що плинне життя, лід тане, і глобальні зміни клімату – це не вигадка.

Також незабутнім був візит королівського та імператорського пінгвінів. Вони в нас не зустрічаються: імператорські живуть вглиб материка при мінус 50, а королівські, навпаки, найбільш теплолюбні та живуть значно північніше. Тому побачити, як вони заблукали до нас на острів – це просто диво.

Наостанок порція милоти від Олега: дивіться відео

А що б ви порадили людині, яка хоче подати заявку в експедицію?

Якраз завершився набір у 32-гу українську експедицію. Я думав, що після виходу фільму Антона Птушкіна про Антарктиду всі захочуть податися, але подалося трохи більш як 80 людей. Коли подавався я, фільму ще не було, я йшов за власною мрією. Ніхто в мене не вірив, казали: "Яка Антарктида, в тебе шанс 0,0001 відсотка!".

Саме цей страх і вбиває. Люди заганяють себе в рамки, думають, що недостатньо круті. А потім я дивлюсь: на біологів було 36 заявок, треба було трьох. Тобто шанс – близько 8 відсотків! Це колосальна різниця, і я розумію: в мене є шанс, це реально! Якщо тебе нічого не тримає вдома, ти маєш вищу освіту і розглядаєш це як екзотику, як відпустку, щоб відпочити на рік від буденності – треба вірити у свої сили. Будеш вагатися – твоє місце займе хтось інший, кому не було важко заповнити форму за 5 хвилин.