Мог бы быть богаче Маска: почему создатель интернета отказался от триллионов и сожалеет об этом

Сегодня во Всемирной паутине – системе сайтов и веб-страниц, созданной Тимом Бернерсом-Ли, – выросли триллионные империи Google, Amazon и Meta. Если бы он запатентовал свою разработку, то, возможно, стал бы самым богатым человеком в истории планеты. Вместо этого он совершил самый масштабный альтруистический шаг в мировом бизнесе – сделал технологию бесплатной для всех.

Почему он подарил миру технологию, на которой разбогатели другие, и за что борется сейчас – расскажет 24 Канал.

Почему Бернерс-Ли сделал свою разработку бесплатной?

12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли и его коллега Робер Кайо представили в CERN документ под названием "WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project". В нем развивалась идея, которую британский ученый предложил годом ранее: связать электронные документы гиперссылками, чтобы информацию можно было легко находить и просматривать.

Так рождалась Всемирная паутина – система сайтов и страниц, работающая через интернет. Впереди были поисковые системы, онлайн-магазины и социальные сети. Однако плату за использование базовой технологии CERN не установил: 30 апреля 1993 года организация передала программное обеспечение WWW в общественное достояние.

Любой мог использовать, изменять и распространять его. Именно открытость помогла паутине вырасти до мирового масштаба. Бернерс-Ли объяснял свое решение просто: технология могла сработать только тогда, когда работала бы для всех.



Почему создатель интернета отказался от триллионов / Фото Википедия

Что пошло не так с мечтой о свободной сети?

Бернерс-Ли представлял себе открытое пространство, в котором люди обмениваются информацией и сотрудничают, несмотря на границы. Но со временем он увидел другую картину: все больше возможностей оказывалось под контролем нескольких больших платформ. Они стали посредниками, от которых зависит, какие мнения и материалы увидят миллионы пользователей.

Бесплатные сервисы обрели скрытую цену – личные данные. В своем открытом письме 2017 года изобретатель назвал три угрозы:

потерю контроля над личной информацией,

распространение дезинформации,

непрозрачную политическую рекламу.

Система, призванная помогать людям находить знания, в то же время позволила следить за ними и влиять на их выбор.

Как изобретатель пытается вернуть людям контроль?

Ответом Бернерса-Ли стал проект Solid, который вырос из работы его команды в Массачусетском технологическом институте. Его замысел – отделить данные человека от приложений, которыми он пользуется.

Информация хранится в личном онлайн-хранилище – Pod, а владелец сам решает, кому разрешить ее читать или изменять. Смена сервиса при такой модели не должна означать потерю контроля над своими данными. Это попытка изменить правила, по которым работает современная паутина.

Когда-то Бернерс-Ли помог сделать технологию доступной каждому. Теперь он стремится к тому, чтобы люди сохраняли свободу и после того, как начали ею пользоваться. Его борьба – за будущее изобретения, которое принесло миру возможности, но также дало немногим огромную власть.