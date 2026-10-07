7 долларов в долг и секрет эскимосов: как торговец создал миллиардную империю замороженных продуктов

7 октября 1956 года скончался Кларенс Бердсай – человек, который фактически создал современную индустрию замороженных продуктов. Сегодня замороженные овощи, рыба, мясо, готовые блюда и пицца – привычные товары в супермаркетах. А началось все с экспедиции в холодный Лабрадор и простого наблюдения за тем, как местные жители замораживают рыбу.

Как одно простое наблюдение превратилось в революцию в пищевой промышленности – расскажет 24 Канал.

Что мехоторговец увидел в Лабрадоре?

В молодости Бердсай работал торговцем мехом и отправился в Лабрадор, где жил среди местных жителей и занимался промыслом. Там он обратил внимание на необычную вещь. Только что выловленная рыба буквально мгновенно замерзала на сильном морозе и ветру. После размораживания она оставалась значительно лучше тех продуктов, которые замораживали медленно.

Бердсай понял причину: при медленной заморозке внутри продукта образуются большие кристаллы льда, которые повреждают клетки. После размораживания они теряют воду, а вместе с ней – часть вкуса и текстуры. Чем быстрее заморозить продукт, тем мельче будут кристаллы льда.

Как он превратил наблюдение в изобретение?

Вернувшись в США, Бердсай начал экспериментировать с технологией быстрой заморозки. Ему пришлось решать не только проблему холода. Продукт нужно было:

быстро заморозить,

удобно упаковать,

транспортировать и продать покупателю.

В 1924 году Бердсай разработал свой метод быстрого замораживания. Впоследствии он создал несколько технологий, в частности систему, в которой упакованные продукты охлаждались между металлическими пластинами. Его изобретение оказалось настолько масштабным, что в конечном итоге привело к получению 168 патентов, связанных не только с замораживанием, но и с упаковкой и другими деталями производства.



Как наблюдение Кларенса Бердсая превратилось в революцию в пищевой промышленности / Фото Unsplash

Почему до него почти никто не хотел покупать замороженные продукты?

До появления технологии Бердсая замороженные продукты имели плохую репутацию. Медленное замораживание ухудшало их качество, поэтому после размораживания еда часто становилась мягкой и теряла вкус. Бердсай изменил сам принцип производства.

Замороженная еда перестала быть компромиссом между удобством и качеством. Но изобрести технологию было лишь половиной дела. Нужно было создать целую инфраструктуру:

производство,

упаковку,

холодильное хранение,

специальный транспорт и морозильные камеры в магазинах.

Именно этим Бердсай и занимался в течение последующих лет.

Как его изобретение превратилось в огромный бизнес?

В 1929 году компания Postum Company приобрела технологии и патенты Бердсая, а впоследствии они стали основой развития бизнеса по производству замороженных продуктов питания General Foods. Так постепенно сформировалась индустрия, которая сегодня охватывает практически все категории продуктов – от овощей и ягод до рыбы, мяса и готовых блюд.

Бердсай не дожил до того момента, когда замороженная пища стала привычной частью повседневной жизни. Но его идея изменила то, как человечество хранит, перевозит и потребляет продукты.