Герой СССР, народ которого выслали в товарняках: трагедия крымского татарина Амет-Хана Султана

Он воевал за Советский Союз, сбивал вражеские самолеты и был удостоен высших военных наград. Но в мае 1944 года, приехав в отпуск в родную Алупку, Амет-Хан Султан увидел другую сторону государства, которому служил: его народ примусово виселяли из Крыма, а брата арестовали.

Как дважды Герой СССР отказался отречься от своей национальности и выступил в защиту крымских татар – расскажет 24 Канал.

Как Герой Советского Союза стал свидетелем депортации собственного народа?

18 мая 1944 года советская власть начала массовую депортацию крымских татар. Людей принудительно вывозили с родного полуострова, преимущественно в Узбекистан, обвиняя в сотрудничестве с нацистами. Власти не обращали внимания на то, что тысячи крымских татар воевали в Красной армии.

Именно в эти дни 23-летний Амет-Хан Султан приехал навестить родителей в Алупке. Он уже имел звание Героя Советского Союза, однако военные заслуги не защитили его семью от произвола карательных органов. Когда представители НКВД пришли к его родителям, летчику пришлось воспользоваться своим авторитетом и поддержкой боевых побратимов, чтобы спасти семью от выселения в Среднюю Азию.

Его отец был лакцем по происхождению, а мать – крымской татаркой. В конце концов родителям разрешили уехать в Дагестан. Брата Имрана арестовали по подозрению в сотрудничестве с оккупантами. Так советская система прославляла крымского татарина за военные подвиги, но в то же время выселяла его народ по коллективному обвинению в измене.



Амет-Хан Султан имел звание Героя Советского Союза / Фото Википедия

Почему Амет-Хан Султан отказался отречься от своего народа?

Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 года в Алупке. Во время Второй мировой войны он совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 вражеских самолетов и еще 19 – в составе группы. Дважды он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны летчик продолжил карьеру летчика-испытателя. Однако его происхождение создавало препятствия даже в профессии, где он имел исключительные заслуги.

Несмотря на давление, летчик последовательно указывал в документах, что он крымский татарин. Он не соглашался отказаться от своих корней ради карьеры.

Как летчик выступил против советской власти?

После войны Амет-Хан Султан испытывал новые самолеты и участвовал в разработках авиационной техники. За годы работы он испытал более 170 летательных аппаратов. Однако профессиональные достижения не заставили его молчать о судьбе крымских татар. В 1956 году Амет-Хан подписал обращение к советскому руководству с требованием реабилитировать его народ и позволить людям вернуться в Крым.

К тому времени советская власть уже сняла с депортированных ограничения спецпоселения, но не предоставила им права вернуться на родину. Амет-Хан стал одним из тех, кто открыто напоминал руководству СССР о несправедливости депортации.

Почему Амет-Хан Султан не дожил до возвращения крымских татар?

1 февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб во время испытательного полета летающей лаборатории Ту-16. Ему было 50 лет. До конца жизни он так и не дождался возвращения крымских татар на историческую родину. Массовое возвращение стало возможным лишь в конце 1980-х годов.

Его история показывает, что даже самые высокие награды не защищали представителей депортированных народов от дискриминации в Советском Союзе. Амет-Хан мог оставаться лишь удобным для системы героем, но вместо этого отстаивал право своего народа на идентичность и родную землю. Сегодня эта история имеет особое значение.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году крымские татары вновь столкнулись с преследованиями, обысками и арестами. Судьба Амет-Хана Султана напоминает, что борьба за свободу и право жить на родной земле продолжается даже тогда, когда власть пытается заставить народ замолчать.