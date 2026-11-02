Миллионер и изобретатель: как "сахарный король" Василий Симиренко финансировал украинский народ

На протяжении своей истории семья Симиренко прошла долгий путь от торговли до создания обширной бизнес-империи. Василий Симиренко вошел в историю как гениальный технолог, изобретатель и меценат.

Василий Симиренко был настоящим визионером. Он не только успешно управлял бизнесом, в частности в кризисные времена, но и сделал немало изобретений как технолог. В частности, он спроектировал по новому принципу машину для рафинирования сахара. Какой была жизнь мечтателя, изобретателя и мецената, рассказываем в материале 24 Канала.

Талантливый бизнесмен, гениальный технолог и меценат "до глубины кармана"

История рода Симиренко уходит корнями в казацкие времена. Отважный предок отказался предать свои идеалы и присягнуть на верность российской императрице. За это его лишили всех привилегий и состояния. Чтобы как-то прожить, он стал чумаком и умер в пути, а его жена и дети стали крепостными. В то же время уже его сын Федор Симиренко, который первым начал строить бизнес-империю, благодаря развитию "свободных мельниц" выкупил из неволи всю свою семью.

Вместе с семьей Яхненко (с которой его связывало родство по браку) он создал компанию "Братья Яхненко и Симиренко". Два сына Федора – Платон и Василий – успешно продолжили отцовское дело. Оба брата проявили незаурядный талант к семейному делу. Кроме того, они активно занимались меценатством. О младшем, Василии, Евгений Чикаленко писал: "...самый выдающийся, самый искренний украинец среди так называемых „буржуев“".

Понимая, что ему придется продолжать семейное дело, Василий в Париже получил диплом инженера-технолога по сахароделию. Он планировал немного пожить во Франции, чтобы приобрести практический опыт. Однако уже через два года умер Федор Симиренко, и Василий вернулся домой.

Сначала дела шли не очень успешно. К этому добавились споры о наследстве. В конце концов, Василий отправился в Киевскую область, где восстановил полуразрушенную сахарную фабрику. Интересно, что там он впервые опробовал собственное оборудование и продолжал проводить эксперименты, часто используя предприятие как собственную лабораторию. Результат оказался очень успешным. Сахарный завод начал приносить хорошую прибыль, а налаживание производства пастилы и мармелада сделало его известным в разных странах.

Еще в юные годы Василий присоединился к "Старой Громаде". Тогда же он поклялся отдавать 10 % от своих доходов на нужды дела. Чем лучше развивался бизнес, тем активнее Василий помогал развитию украинской культуры. В частности, он финансировал издания:

"Рада";

"Громадська думка";

"Литературно-научный вестник".

Кроме того, именно финансовая поддержка Симиренко помогла спасти деятельность издательства "Век" и журнал "Киевская старина". Также на его средства вышел ряд книг, в частности, несколько переизданий "Кобзаря", перевод на украинский язык "Илиады" и другие знаковые произведения. Кроме того, в 1912 году он выделил 100 тысяч на нужды НТШ. На эти деньги удалось приобрести здание для штаб-квартиры. Не забыл о развитии украинской культуры и науки Василий и в своем завещании. "Товариству для підмоги українській літературі, науці і штуці" он оставил 300 000 карбованцев.

Меценат не любил громко афишировать свои добрые дела и просил других этого не делать. Однако колоссальный вклад Василия Симиренко в развитие украинской культуры мы ощущаем и сегодня.