10 лет рисовала "в стол": как женщина из Ирака заставила мир строить невозможное

Заха Хадид – одна из самых легендарных архитекторов мира. Своим жизненным путем и фантастическими проектами она доказала, что на этой планете нет ничего невозможного. Главное – оставаться верными себе и своим идеям.

Сегодня Заха Хадид – настоящая легенда мировой архитектуры. В то же время ее путь к успеху и воплощению собственных мечтаний был крайне сложным. О том, как женщина из Багдада научила мир создавать невозможное, рассказываем в материале 24 Канала.

От "бумажной архитекторки" до "Нобелевки" в сфере

Хадид родилась в 1950 году в Багдаде. Сначала она получала образование в Бейруте, а затем переехала в Лондон, где училась в известной во всем мире Архитектурной ассоциации. Следующим этапом стала работа в Office for Metropolitan Architecture (OMA). Впоследствии, вдохновленная собственными идеями, Хадид основала фирму Zaha Hadid Architects (ZHA).

Стиль, который в итоге прославил Хадид на весь мир, поначалу доставлял ей немало проблем. Архитекторка черпала вдохновение в природе, в частности, в ее изгибах и линиях, поэтому создавала особые "мягкие" проекты. Стремясь расширить границы возможного в архитектуре и дизайне, Хадид более десяти лет рисовала "в стол".

В то время ее работы подвергались шквалу критики со стороны коллег-мужчин, которые с трудом переносили гениальность женщины. Хадид называли "бумажной архитекторкой", высмеивали проекты "без прямых углов" и убеждали, что с таким подходом к работе клиенты вообще никогда не появятся.

В то же время архитекторка оставалась верна своему видению. Она не соглашалась подстраивать идеи под пожелания инвесторов или разрушать уникальность своего стиля. В конце концов, благодаря собственной настойчивости ей удалось громко заявить о себе на весь мир.

Международное признание Хадид завоевала в 1983 году. Успех ей принес проект The Peak – центр досуга и отдыха в Гонконге. "Горизонтальный небоскреб", спускавшийся с холма по диагонали, определил эстетику архитекторки и стал воплощением идеи смелого дизайна. Благодаря композиции и определенной фрагментарности работ Хадид ее стали считать архитекторкой-деконструктивисткой.

К сожалению, этот проект, как и ряд других, реализовать не удалось. Это принесло ей признание, но в то же время закрепило за Хадид статус "бумажной архитекторки". Ее проекты начали выставлять в музеях как произведения искусства, укрепляя мнение, что воплотить их в реальности невозможно.

В то же время Хадид продолжала доказывать, что в жизни нет ничего невозможного. Решающим для нее стал проект пожарной части Vitra в одном из немецких городов. Также среди громких воплощений архитектурных идей Хадид:

"Мост-павильон" в Сарагосе (Испания);

Оперный театр Гуанчжоу (КНР);

Художественный музей Эли и Эдит Бродов в Мичигане (США);

"Музей транспорта Риверсайд" в Глазго (Шотландия);

"Библиотечно-учебный центр Университета экономики и бизнеса" в Вене (Австрия).

За "Национальный музей искусств XXI века (MМXXI)" в Риме Хадид получила премию Стирлинга от Королевского института британских архитекторов. Критики отмечали, что это здание стало достойным продолжением шедевров "Вечного города".

Хадид построила блестящую карьеру в сфере, где в то время женщинам приходилось не только доказывать ценность своих проектов, но и бороться с сексизмом и обесцениванием. В 2004 году она стала первой женщиной-архитектором, получившей Притцкеровскую премию (ее часто называют "Нобелевкой" в этой области).

Обретя мировую известность и даже легендарный статус, Хадид продолжила заниматься самым важным: воплощать свои идеи в жизнь. Кроме того, она охотно делилась знаниями с другими, в частности, преподавая архитектуру во многих мировых учебных заведениях. Кроме того, она не ограничивала свою креативность только зданиями, но и разрабатывала дизайн ювелирных изделий, сумочек, обуви и даже театральных декораций.

Заха Хадид ушла из жизни в 2014 году, до последних дней занимаясь любимым делом.