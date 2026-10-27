Геній, який нічого не винайшов: як безжальний Білл Гейтс побудував імперію на чужому коді

Він заробив мільярди на операційній системі, яку навіть не створював із нуля. Білл Гейтс прославився як комп'ютерний геній, але його найбільший прорив почався не з винаходу, а з ризикованої угоди. Молодий підприємець домовився з гігантом IBM про постачання операційної системи, якої Microsoft на той момент навіть не мала.

Як ця зухвала бізнес-стратегія допомогла Гейтсу побудувати цифрову імперію – розкаже 24 Канал.

Як Білл Гейтс продав IBM систему, якої не мав?

Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 року в Сіетлі. Ще підлітком він захопився програмуванням, а згодом покинув Гарвард, щоб разом із Полом Алленом розвивати Microsoft. У 1980 році компанія отримала шанс, який міг назавжди змінити її майбутнє.

IBM готувалася випустити персональний комп'ютер і шукала для нього операційну систему. Microsoft тоді спеціалізувалася переважно на мовах програмування й не мала власної готової системи для нового комп'ютера.

Однак Гейтс і його команда взялися забезпечити IBM необхідним програмним продуктом. Проблема полягала в тому, що потрібну операційну систему ще потрібно було знайти.

Як Microsoft отримала чужий код і перетворила його на золоту жилу?

Рішення знайшлося в невеликій компанії Seattle Computer Products. Її програміст Тім Патерсон створив операційну систему 86-DOS, спочатку відому як QDOS. Microsoft придбала ліцензію на використання системи, а згодом викупила ширші права на неї приблизно за 50 тисяч доларів. Після доопрацювання продукт став основою PC DOS для комп'ютерів IBM та MS-DOS для інших виробників.

Гейтс не винайшов цю операційну систему з нуля. Проте саме Microsoft змогла перетворити придбану технологію на один із найуспішніших програмних продуктів свого часу. І хоча переговори з IBM часто описують як грандіозний блеф, історія була складнішою: Microsoft не просто перепродала чужий код, а адаптувала систему та забезпечила її подальший розвиток.



Як Microsoft отримала чужий код / Фото Forbes

Яка умова контракту зробила Гейтса мільярдером?

Найважливішим рішенням виявилася не сама купівля операційної системи, а спосіб її продажу. Microsoft не передала IBM виключні права на програмне забезпечення. Компанія зберегла можливість ліцензувати MS-DOS іншим виробникам комп'ютерів. І це змінило все.

Коли на ринку почали масово з'являтися комп'ютери, сумісні з IBM PC, їхнім виробникам також знадобилася операційна система. Microsoft отримала можливість продавати ліцензії багатьом компаніям одночасно.

Поки виробники змагалися за покупців комп'ютерів, бізнес Гейтса заробляв на програмному забезпеченні для них. Саме ця модель допомогла Microsoft перетворитися на одного з найвпливовіших гравців технологічного ринку.

Як комп'ютерний геній став символом жорсткого бізнесу?

У молодості Гейтс був відомий вимогливістю, конкурентним характером і готовністю жорстко відстоювати інтереси Microsoft. Згодом компанія зіткнулася з антимонопольними розслідуваннями через свої бізнес-практики. Водночас історія MS-DOS показала головну особливість підприємницького підходу Гейтса: він умів побачити комерційний потенціал технології раніше за багатьох конкурентів.

Пізніше Microsoft закріпила успіх завдяки Windows, а сам Гейтс став одним із найбагатших людей світу. Згодом він відійшов від повсякденного керування компанією та зосередив значну частину своєї діяльності на благодійності.

Головний парадокс Білла Гейтса полягає в тому, що один із найуспішніших технологічних бізнесів світу виріс не лише завдяки програмуванню, а й завдяки вмінню контролювати права на програмне забезпечення. Він довів, що іноді найціннішим активом є не сам винахід, а можливість продавати його мільйонам користувачів.