Гений, который ничего не изобрел: как безжалостный Билл Гейтс построил империю на чужом коде

Как эта смелая бизнес-стратегия помогла Гейтсу построить цифровую империю – расскажет 24 Канал.

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Как Билл Гейтс продал IBM систему, которой не имел?

Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле. Еще подростком он увлекся программированием, а впоследствии бросил Гарвард, чтобы вместе с Полом Алленом развивать Microsoft. В 1980 году компании представился шанс, который мог навсегда изменить ее будущее.

IBM готовилась выпустить персональный компьютер и искала для него операционную систему. Microsoft тогда специализировалась преимущественно на языках программирования и не имела собственной готовой системы для нового компьютера.

Однако Гейтс и его команда взялись обеспечить IBM необходимым программным продуктом. Проблема заключалась в том, что нужную операционную систему еще предстояло найти.

Как Microsoft получила чужой код и превратила его в золотую жилу?

Решение нашлось в небольшой компании Seattle Computer Products. Ее программист Тим Патерсон создал операционную систему 86-DOS, изначально известную как QDOS. Microsoft приобрела лицензию на использование системы, а впоследствии выкупила более широкие права на нее примерно за 50 тысяч долларов. После доработки продукт стал основой PC DOS для компьютеров IBM и MS-DOS для других производителей.

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Гейтс не изобрел эту операционную систему с нуля. Однако именно Microsoft смогла превратить приобретенную технологию в один из самых успешных программных продуктов своего времени. И хотя переговоры с IBM часто описывают как грандиозный блеф, история была сложнее: Microsoft не просто перепродала чужой код, а адаптировала систему и обеспечила ее дальнейшее развитие.

Как Microsoft получила чужой код / Фото Forbes

Какое условие контракта сделало Гейтса миллиардером?

Самым важным решением оказалась не сама покупка операционной системы, а способ ее продажи. Microsoft не передала IBM исключительные права на программное обеспечение. Компания сохранила возможность лицензировать MS-DOS другим производителям компьютеров. И это изменило все.

Когда на рынке начали массово появляться компьютеры, совместимые с IBM PC, их производителям также понадобилась операционная система. Microsoft получила возможность продавать лицензии многим компаниям одновременно.

Пока производители соревновались за покупателей компьютеров, бизнес Гейтса зарабатывал на программном обеспечении для них. Именно эта модель помогла Microsoft превратиться в одного из самых влиятельных игроков технологического рынка.

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Как компьютерный гений стал символом жесткого бизнеса?

В молодости Гейтс был известен своей требовательностью, конкурентным характером и готовностью жестко отстаивать интересы Microsoft. Впоследствии компания столкнулась с антимонопольными расследованиями из-за своих бизнес-практик. В то же время история MS-DOS продемонстрировала главную особенность предпринимательского подхода Гейтса: он умел увидеть коммерческий потенциал технологии раньше многих конкурентов.

Позже Microsoft закрепила успех благодаря Windows, а сам Гейтс стал одним из самых богатых людей мира. Впоследствии он отошел от повседневного управления компанией и сосредоточил значительную часть своей деятельности на благотворительности.

Главный парадокс Билла Гейтса заключается в том, что один из самых успешных технологических бизнесов мира вырос не только благодаря программированию, но и благодаря умению контролировать права на программное обеспечение. Он доказал, что иногда самым ценным активом является не само изобретение, а возможность продавать его миллионам пользователей.