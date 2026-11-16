Наймогутніший заручник Риму: як розбите серце і параноя перетворили імператора Тиберія на тирана

Він міг командувати легіонами, але не мав права вирішити, з ким прожити життя. Майбутнього імператора Тиберія змусили залишити кохану дружину заради династичного шлюбу.

Як досвідчений полководець став правителем, чиє ім'я пов'язують із доносами, страхом і стратами, – розкаже 24 Канал.

Чому майбутній імператор не міг розпоряджатися власним життям?

Тиберій народився 16 листопада 42 року до нашої ери. Він став другим римським імператором і правив із 14 до 37 року нашої ери – саме за його правління розіп'яли Ісуса Христа. До сходження на престол Тиберій здобув великий військовий досвід. Однак його становище визначали не лише перемоги, а й воля вітчима – імператора Августа.

Династичні розрахунки втручалися в його особисте життя, а після смерті інших можливих наступників саме він успадкував владу. Античні автори описували його небажання приймати імператорські повноваження. Проте наскільки щирою була ця нерішучість, залишається предметом історичних оцінок.



Тиберій став другим римським імператором / Фото Вікіпедія

Як Тиберія змусили розлучитися з коханою?

Першою дружиною Тиберія була Віпсанія Агріппіна. За свідченням Светонія, вони жили щасливо, мали сина Друза й очікували ще одну дитину. Але Август змусив пасинка розлучитися та одружитися зі своєю дочкою Юлією. Для Тиберія це стало тяжким особистим ударом.

Светоній залишив промовисту сцену: після розлучення майбутній імператор випадково побачив Віпсанію й проводжав її настільки пильним, сповненим сліз поглядом, що надалі подбали, аби вони більше не зустрічалися. У новому шлюбі спочатку була близькість, однак згодом стосунки зіпсувалися. Після смерті їхньої дитини Тиберій і Юлія фактично припинили спільне життя.

Чому імператор залишив Рим, але не відмовився від влади?

У 26 році Тиберій виїхав зі столиці, а наступного року облаштував свою резиденцію на Капрі. До Рима він більше не повернувся. Проте віддалення від сенаторів не означало зречення: імператор продовжував керувати через листування та довірених людей. Особливо посилився начальник преторіанської гвардії Сеян.

Він контролював доступ до правителя, зміцнював власне становище й усував суперників. Але людина, якій Тиберій довіряв, зрештою сама стала для нього загрозою. У 31 році імператор організував арешт Сеяна, після чого того стратили.

Падіння фаворита не зупинило репресій. Переслідування поширилися на його прибічників і людей, яких підозрювали у зв'язках із ним. Светоній змальовує останній період правління Тиберія як час жорстоких покарань і страху перед обвинуваченнями.

Чи справді Тиберія задушили, коли він несподівано опритомнів?

Тиберій помер у березні 37 року у віці 77 років – у віллі поблизу Мізена, а не на Капрі. Обставини його смерті обросли суперечливими розповідями. За версією Тацита, імператор знепритомнів, і присутні вирішили, що він уже помер. Калігула почав приймати вітання як наступник, коли раптом повідомили: Тиберій опритомнів і просить їжі. Тоді начальник гвардії Макрон наказав задушити старого під купою постільного одягу.

У пам'яті нащадків Тиберій залишився правителем, який віддалився від столиці, але не послабив своєї влади над нею. Його біографія поєднала втрату особистого щастя, династичний тиск і власну відповідальність за репресії. Людина, яка сама залежала від чужих рішень, зрештою отримала можливість вирішувати долі інших – і Рим запам'ятав передусім ціну цих рішень.