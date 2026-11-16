Самый могущественный заложник Рима: как разбитое сердце и паранойя превратили императора Тиберия в тирана

Как опытный полководец стал правителем, чье имя ассоциируется с доносами, страхом и казнями, – расскажет 24 Канал.

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Почему будущий император не мог распоряжаться собственной жизнью?

Тиберий родился 16 ноября 42 года до нашей эры. Он стал вторым римским императором и правил с 14 по 37 год нашей эры – именно во время его правления распяли Иисуса Христа. До вступления на престол Тиберий приобрел большой военный опыт. Однако его положение определяли не только победы, но и воля отчима – императора Августа.

Династические расчеты вмешивались в его личную жизнь, а после смерти других возможных преемников именно он унаследовал власть. Античные авторы описывали его нежелание принимать императорские полномочия. Однако насколько искренним было это нерешительство, остается предметом исторических оценок.



Тиберий стал вторым римским императором / Фото Википедия

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Как Тиберия заставили развестись с возлюбленной?

Первой женой Тиберия была Випсания Агриппина. По свидетельству Светония, они жили счастливо, имели сына Друза и ждали еще одного ребенка. Но Август заставил пасынка разветься и жениться на своей дочери Юлии. Для Тиберия это стало тяжким личным ударом.

Светоний оставил красноречивую сцену: после развода будущий император случайно увидел Випсанию и провожал ее настолько пристальным, полным слез взглядом, что впоследствии позаботились о том, чтобы они больше не встречались. В новом браке сначала была близость, однако впоследствии отношения испортились. После смерти их ребенка Тиберий и Юлия фактически прекратили совместную жизнь.

Почему император покинул Рим, но не отказался от власти?

В 26 году Тиберий уехал из столицы, а в следующем году обустроил свою резиденцию на Капри. В Рим он больше не возвращался. Однако удаление от сенаторов не означало отречения: император продолжал управлять посредством переписки и доверенных лиц. Особенно усилил свое влияние начальник преторианской гвардии Сеян.

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Он контролировал доступ к правителю, укреплял собственное положение и устранял соперников. Но человек, которому Тиберий доверял, в конце концов сам стал для него угрозой. В 31 году император организовал арест Сеяна, после чего того казнили.

Падение фаворита не остановило репрессий. Преследования распространились на его сторонников и людей, которых подозревали в связях с ним. Светоний описывает последний период правления Тиберия как время жестоких наказаний и страха перед обвинениями.

Действительно ли Тиберия задушили, когда он неожиданно пришел в себя?

Тиберий умер в марте 37 года в возрасте 77 лет – в вилле недалеко от Мизена, а не на Капри. Обстоятельства его смерти обросли противоречивыми рассказами. По версии Тацита, император потерял сознание, и присутствующие решили, что он уже умер. Калигула начал принимать поздравления как преемник, когда вдруг сообщили: Тиберий пришел в себя и просит еды. Тогда начальник гвардии Макрон приказал задушить старика под кучей постельного белья.

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В памяти потомков Тиберий остался правителем, который удалился от столицы, но не ослабил своей власти над ней. Его биография соединила в себе утрату личного счастья, династическое давление и собственную ответственность за репрессии. Человек, который сам зависел от чужих решений, в конце концов получил возможность решать судьбы других – и Рим запомнил прежде всего цену этих решений.