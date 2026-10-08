Завойовник Америки, який міняв золоті медалі на хліб: трагедія богатиря Івана Піддубного

Український професійний борець Іван Піддубний заробив в Америці великі гроші, але відмовився від громадянства США та повернувся додому. Однак наприкінці життя колишній чемпіон отримував лише 500 грамів хліба на день і навіть продавав свої медалі, щоб купити їжу.

Як українець підкорив світ боротьби та чому жив у злиднях – розкаже 24 Канал.

Піддубний народився 8 жовтня 1871 року в селі Красенівка на Черкащині в родині, яка походила із запорозьких козаків. Але світову славу йому принесла не лише природна сила – він роками тренувався і перетворив боротьбу на справжню професію.

Наприкінці ХІХ століття Піддубний почав виступати в цирках, а згодом вийшов на міжнародну арену. Його кар'єра стрімко пішла вгору: у 1905 – 1909 роках він шість разів ставав чемпіоном світу в різних турнірах із французької боротьби. Особливо гучними були його перемоги в:

Парижі,

Мілані,

Відні,

Франкфурті.

За межами рингу Піддубний також став справжньою знаменитістю. Його гастролі збирали натовпи, а сам борець перетворився на одного з найвідоміших атлетів свого часу.

Що сталося з Піддубним в Америці?

У 1925 році Піддубний вирушив на гастролі до США, де виступав перед величезною аудиторією. Там йому довелося адаптуватися до популярної тоді американської боротьби, але навіть у нових для себе правилах він залишався головною зіркою. За американськими виступами Піддубного закріпилася історія про колосальні заробітки.

За однією з версій, до 1927 року на його рахунку накопичилося близько 500 тисяч доларів. Проблема полягала в тому, що отримати ці гроші він нібито міг лише після прийняття американського громадянства. Піддубний відмовився й залишив гроші у США. Саме ця історія стала однією з найвідоміших легенд його американських гастролей.



Як українець підкорив світ боротьби / Фото "Суспільне"

Чому він повернувся з Америки?

Піддубний не залишився в США, хоча мав там величезну популярність і можливість продовжувати успішну кар'єру. Українські джерела пов'язують його рішення із тугою за батьківщиною. Під час гастролей у Нью-Йорку спортсмен відмовився від нових контрактів і вирішив повернутися.

Повернення не принесло Піддубному очікуваного спокою. Він придбав землю в Україні, але радянська влада невдовзі почала переслідувати його родину. Згодом спортсмен перебрався до Єйська на Кубані, де продовжував виступати. У 1939 році Піддубному присвоїли звання заслуженого артиста РРФСР, а в 1945-му – заслуженого майстра спорту СРСР.

Однак державне визнання не означало матеріального добробуту. Під час Другої світової війни Піддубний залишився в окупованому Єйську. Після звільнення міста його заарештували за підозрою у співпраці з німцями, але згодом відпустили через відсутність доказів.

Невже чемпіон світу продавав медалі за хліб?

У той період Піддубний жив у дуже складних матеріальних умовах. 15 жовтня 1943 року він писав до Єйської міськради, що отримує за картками 500 грамів хліба, яких йому не вистачає, і просив додати ще 200 грамів. Для звичайної людини це був уже мізерний пайок, а для величезного професійного атлета з колосальними енергетичними потребами – тим більше.

Коли грошей не вистачало, Піддубний почав здавати спортивні нагороди в скупку. Українські історичні та спортивні джерела описують, що він продавав або міняв медалі й трофеї на їжу. У цьому й полягає одна з найгірших іроній його долі: людина, яка колись отримувала світові чемпіонські титули й могла заробляти тисячі доларів за виступ, у старості була змушена розлучатися з нагородами, щоб купити хліб.

8 серпня 1949 року Іван Піддубний помер у Єйську. Йому було 77 років. Його життя виглядає майже як сценарій: сільський хлопець із Черкащини став світовою спортивною суперзіркою, підкорив Європу й Америку, відмовився від американського громадянства, а наприкінці життя продавав власні нагороди заради їжі.