Как украинец покорил мир борьбы и почему жил в нищете – расскажет 24 Канал.

Поддубный родился 8 октября 1871 года в селе Красеновка Черкасской области в семье, происходившей от запорожских казаков. Но мировую славу ему принесла не только природная сила – он годами тренировался и превратил борьбу в настоящую профессию.

В конце XIX века Поддубный начал выступать в цирках, а впоследствии вышел на международную арену. Его карьера стремительно пошла в гору: в 1905–1909 годах он шесть раз становился чемпионом мира на различных турнирах по французской борьбе. Особенно громкими были его победы в:

Париже,

Милане,

Вене,

Франкфурте.

За пределами ринга Поддубный также стал настоящей знаменитостью. Его гастроли собирали толпы, а сам борец превратился в одного из самых известных атлетов своего времени.

Что случилось с Поддубным в Америке?

В 1925 году Поддубный отправился на гастроли в США, где выступал перед огромной аудиторией. Там ему пришлось адаптироваться к популярной в то время американской борьбе, но даже в новых для себя правилах он оставался главной звездой. С американскими выступлениями Поддубного связалась легенда о колоссальных заработках.

По одной из версий, к 1927 году на его счете накопилось около 500 тысяч долларов. Проблема заключалась в том, что получить эти деньги он якобы мог только после принятия американского гражданства. Поддубный отказался и оставил деньги в США. Именно эта история стала одной из самых известных легенд его американских гастролей.



Как украинец покорил мир борьбы / Фото "Суспильне"

Почему он вернулся из Америки?

Поддубный не остался в США, хотя пользовался там огромной популярностью и имел возможность продолжать успешную карьеру. Украинские источники связывают его решение с тоской по родине. Во время гастролей в Нью-Йорке спортсмен отказался от новых контрактов и решил вернуться.

Возвращение не принесло Поддубному ожидаемого покоя. Он приобрел землю в Украине, но советская власть вскоре начала преследовать его семью. Впоследствии спортсмен переехал в Ейск на Кубани, где продолжал выступать. В 1939 году Поддубному присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1945-м – заслуженного мастера спорта СССР.

Однако государственное признание не означало материального благополучия. Во время Второй мировой войны Поддубный остался в оккупированном Ейске. После освобождения города его арестовали по подозрению в сотрудничестве с немцами, но впоследствии отпустили из-за отсутствия доказательств.

Неужели чемпион мира продавал медали за хлеб?

В тот период Поддубный жил в очень сложных материальных условиях. 15 октября 1943 года он писал в Ейский горсовет, что получает по талонам 500 граммов хлеба, которых ему не хватает, и просил добавить еще 200 граммов. Для обычного человека это был уже мизерный паек, а для огромного профессионального спортсмена с колоссальными энергетическими потребностями – тем более.

Когда денег не хватало, Поддубный начал сдавать спортивные награды на скупку. Украинские исторические и спортивные источники сообщают, что он продавал или обменивал медали и трофеи на еду. В этом и заключается одна из самых горьких ироний его судьбы: человек, который когда-то завоевывал титулы чемпиона мира и мог зарабатывать тысячи долларов за выступление, в старости был вынужден расставаться с наградами, чтобы купить хлеб.

8 августа 1949 года Иван Поддубный скончался в Ейске. Ему было 77 лет. Его жизнь похожа почти на сценарий: деревенский парень из Черкасской области стал мировой спортивной суперзвездой, покорил Европу и Америку, отказался от американского гражданства, а в конце жизни продавал собственные награды ради еды.