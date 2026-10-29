Продавав казку, а створив золоту клітку: темний бік засновника Голлівуду Луїса Маєра

Ім'я Луїса Маєра стало синонімом золотої доби Голлівуду. На екрані він продавав ідею втілення мрій, проте у реальності перетворював життя зірок у пекло. Зокрема, історія акторки Джуді Ґарленд, яка знімалася у казковій стрічці "Чарівник з Країни Оз", більше скидалася на горор.

Як Маєр створив справжню імперію та водночас здобув лиху славу справжнього голлівудського тирана, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Творець "Золотої ери" Голлівуду: що стоїть за успіхом Маєра?

Спершу біографія Маєра нагадує класичну історію успіху. Він народився на території сучасної Київської області, у ранньому віці емігрував з батьками до Нью-Йорка, але виріс у місті Сент-Джон. Загалом дитинство Маєр характеризував як нещасливий період свого життя. Згодом, позбуваючись привидів минулого, він навіть змінив дату свого народження.

З юного віку Маєр працював, займаючись підйомом затонулих суден та металобрухтом. У 1904 році переїхав до Бостона, де згодом відкрив перший камерний кінотеатр "Орфеум". На той час він ще не мав достатньо ресурсів, щоб зайнятися зйомками власних фільмів. Проте бізнес розвивався з блискавичною швидкістю: упродовж наступних кількох років Маєр викупив та відремонтував багато кінотеатрів.

Зібравши достатньо грошей, у 1918 він переїхав до Лос-Анджелеса, щоб зайнятися кіновиробництвом. Там разом з бізнес-партнерами він створив компанію Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Упродовж наступних 25 років вона писала історію і визначала головні тренди Голлівуду. Згодом цей час назвуть його золотою ерою.

Компанія MGM здобула статус "Tiffany серед кіностудій". У своїх стрічках Маєр свідомо уникав гострих чи суперечливих тем. Він зосередився на створенні американської кіномрії: розважальні сценарії, яскраві декорації, вишукані костюми, усміхнені зірки, які живуть своє найкраще життя. Саме Маєра вважають тим, хто сприяв всесвітньому успіху Грети Гарбо, Кларка Ґейбла, Рудольфа Валентино та інших зірок тієї епохи.

"Оскар" як спосіб маніпуляцій

У 1927 році Маєр ініціював створення Академії кінематографічних мистецтв і наук й наполіг на започаткуванні премії "Оскар". Водночас мотиви цих рішень були корисливі: Маєр вважав, що режисери та актори прагнутимуть отримати нагороду, тому їх буде легше контролювати.

Загалом Маєр був відомим голлівудським маніпулятором. Вважаючи себе "творцем зірок", він намагався контролювати їхнє особисте життя, зовнішність, подекуди навіть медичні процедури. Маєр намагався грати роль турботливого батька та водночас проявляв себе як тиран. Якщо зірки насмілювалися йти проти його правил, це загрожувало поховати їхні кар'єри. За ілюзією здійсненої мрії ховався жорсткий безпринципний менеджер. Доки актори грали на екрані, Маєр влаштовував їм вистави у своєму кабінеті. Зокрема, впадав в істерики, шантажував та розігрував карту поганого самопочуття, щоб досягти своїх цілей.

Серед постраждалих від MGM та Маєра – акторка Джуді Ґарленд. У юному віці вона з'явилася на екранах у фільмі "Чарівник з Країни Оз". Проте за лаштунками відбувалося справжнє пекло. Джуді страждала від постійної критики Маєра, який дозволяв собі коментувати не лише її акторську гру, але й зовнішність та навіть висміював її стан здоров'я. Акторку посадили на жорстку дієту, сам Маєр навіть створив цілу мережу інформаторів, які стежили за тим, що саме вона їсть. Крім того, як зазначають у біографіях Джуді, їй приписували таблетки для схуднення. Також надходили повідомлення про домагання та емоційне насилля під час роботи над стрічкою.

Маєр вважав себе непереможним, проте його думки, ідеї та проєкти втрачали актуальність. Зрештою, він опинився поза бортом власної компанії. Від управління він відійшов у 1948, а через три роки фінально залишив кіноіндустрію. Колосальний успіх завершився гучним провалом. А діяльність Маєра затьмарила його тиранія.