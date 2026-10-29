Продавал сказку, а создал золотую клетку: темная сторона основателя Голливуда Луиса Майера

О том, как Майер создал настоящую империю и в то же время приобрел дурную славу настоящего голливудского тирана, рассказываем в материале 24 Канала.

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Создатель "Золотой эры" Голливуда: что стоит за успехом Майера?

Сначала биография Майера напоминает классическую историю успеха. Он родился на территории современной Киевской области, в раннем возрасте эмигрировал с родителями в Нью-Йорк, но вырос в городе Сент-Джон. В целом Майер характеризовал свое детство как несчастливый период жизни. Впоследствии, избавляясь от призраков прошлого, он даже изменил дату своего рождения.

С юных лет Майер работал, занимаясь подъемом затонувших судов и металлоломом. В 1904 году он переехал в Бостон, где впоследствии открыл первый камерный кинотеатр "Орфеум". В то время у него еще не было достаточно ресурсов, чтобы заняться съемками собственных фильмов. Однако бизнес развивался с молниеносной скоростью: в течение следующих нескольких лет Майер выкупил и отремонтировал множество кинотеатров.

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Накопив достаточно денег, в 1918 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться кинопроизводством. Там вместе с деловыми партнерами он основал компанию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). В течение следующих 25 лет она создавала историю и определяла главные тенденции Голливуда. Впоследствии этот период назовут его "золотой эрой".

Компания MGM обрела статус "Тиффани среди киностудий". В своих фильмах Майер сознательно избегал острых или спорных тем. Он сосредоточился на создании американской киномечты: развлекательные сценарии, яркие декорации, изысканные костюмы, улыбающиеся звезды, живущие своей лучшей жизнью. Именно Майера считают тем, кто способствовал всемирному успеху Греты Гарбо, Кларка Гейбла, Рудольфа Валентино и других звезд той эпохи.

"Оскар" как средство манипуляции

В 1927 году Майер инициировал создание Академии кинематографических искусств и наук и настоял на учреждении премии "Оскар". В то же время мотивы этих решений были корыстными: Майер считал, что режиссеры и актеры будут стремиться получить награду, поэтому их будет легче контролировать.

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В целом Майер был известным голливудским манипулятором. Считая себя "создателем звезд", он пытался контролировать их личную жизнь, внешность, а порой даже медицинские процедуры. Майер пытался играть роль заботливого отца и в то же время проявлял себя как тиран. Если звезды осмеливались идти против его правил, это грозило похоронить их карьеры. За иллюзией сбывшейся мечты скрывался жесткий беспринципный менеджер. Пока актеры играли на экране, Майер устраивал им спектакли в своем кабинете. В частности, впадал в истерики, шантажировал и разыгрывал карту плохого самочувствия, чтобы достичь своих целей.

Среди пострадавших от MGM и Майера – актриса Джуди Гарленд. В юном возрасте она появилась на экранах в фильме "Волшебник из страны Оз". Однако за кулисами творился настоящий ад. Джуди страдала от постоянной критики Майера, который позволял себе комментировать не только ее актерскую игру, но и внешность, и даже высмеивал ее состояние здоровья. Актрису посадили на жесткую диету, сам Майер даже создал целую сеть информаторов, которые следили за тем, что именно она ест. Кроме того, как отмечается в биографиях Джуди, ей также назначали прием таблеток для похудения. Также поступали сообщения о домогательствах и эмоциональном насилии во время работы над фильмом.

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Майер считал себя непобедимым, однако его мысли, идеи и проекты теряли актуальность. В конце концов, он оказался за бортом собственной компании. От управления он отошел в 1948 году, а через три года окончательно покинул киноиндустрию. Колоссальный успех завершился громким провалом. А деятельность Майера омрачила его тирания.