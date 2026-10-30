Змусив Америку повірити в марсіан: як геніальний обман врятував кар'єру 23-річного режисера

Іноді межа між шахрайством та мистецтва – дуже тонка. І на ній вдало балансував Орсон Веллс, який змусив всю Америку повірити у "Війну світів".

Свій задум Веллс реалізував у ніч перед Гелловіном. Тисячі американців, які сподівалися гарно провести святковий вечір, раптом отримали повідомлення про початок "Війни світів" буквально. Як Веллсу вдалося обманути країну та врятувати свою кар'єру, розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як Веллс змусив всіх повірити в інопланетян?

У 1938 році молодий режисер Орсон Веллс вирішив створив радіопостановку фантастичного роману Герберта Веллса "Війна світів". Ефект від прем'єри вражав настільки, що мільйони людей побігли ховатися або телефонувати до поліції.

Розуміючи, що радіопостановка такого масштабного роману може видатися слухачам трохи нудною, Веллс підкоригував формат і розпочав шоу у форматі репортажу. Крім того, як місце висадки марсіанських загарбників обрали назву реального населеного пункту, розташованого у штаті Нью-Джерсі.

У той час недільний вечірній ефір був праймом для радіо. Мільйони людей у різних куточках країни зібралися разом, щоб почути від Веллса новину про висадку інопланетян. За лічені хвилини країну охопила паніка.

Шоу "перервало" термінове повідомлення про вибух на Марсі

Спершу все було доволі передбачувано. Веллс оголосив вступне слово, а потім запросив слухачів послухати оркестр. Музику перервало термінове повідомлення про зафіксований вибух на планеті Марс. Виступ оркестру продовжився, проте вже невдовзі його зупинили для наступного оголошення: величезний метеорит упав на фермерське поле в одному з містечок Нью-Джерсі. На місце події "заквапився" "представник медіа".

Проявивши неабиякий креатив, він описував, як із великого металевого циліндра вибирається марсіанин. Спершу прибулець скидався на змію, згодом габаритами сягнув розміру ведмедя.

Наступне повідомлення було ще моторошнішим: марсіани відкрили вогонь по людях, які зібралися на місці падіння. Далі прибульці "знищили" загін бійців Національної гвардії, які намагалися їх зупинити, а потім випустили у повітря отруйний газ. Вже за лічені хвилини стало відомо про висадку "марсіан" також у Чикаго та Сент-Луїсі.

Актори проявили неабияку майстерність. Зрештою, мільйони американців повірили у їхній страх та водночас професіоналізм: навіть у таких складних обставинах вони намагалися інформувати населення про загрозу. Загалом ефір слухали близько 6 мільйонів людей, які й гадки не мали, що беруть участь у майстерно зрежисованій виставі.

США охопила паніка. Повідомлення до поліції били рекорди, тисячі людей перервали свій недільний відпочинок, щоб врятуватися від жорстоких інопланетян з Марса.

Прокинувшись наступного ранку найненависнішою людиною Америки, Веллс був переконаний, що ця постановка поховає його кар'єру. Справу взялася розслідувати Федеральна комісія зі зв'язку. Проте режисер демонстрував каяття та страх і наголошував, що не мав на меті нічого поганого. Зрештою, порушень не виявили, однак телерадіокомпанії наполегливо порекомендували надалі бути обережнішими у формуваннях під час своїх програм.

Тим часом те, що могло б стати найбільшим провалом, Веллс перетворив у колосальний успіх. Уклавши контракт із голлівудською студією, він зняв культову стрічку "Громадянин Кейн", яку багато хто називає найвидатнішим американським фільмом усіх часів.