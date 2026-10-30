Заставил Америку поверить в марсиан: как гениальный обман спас карьеру 23-летнего режиссера

Свой замысел Уэллс воплотил в жизнь в ночь перед Хэллоуином. Тысячи американцев, надеявшихся хорошо провести праздничный вечер, внезапно получили сообщение о начале "Войны миров" в буквальном смысле. Как Уэллсу удалось обмануть страну и спасти свою карьеру, рассказываем в материале 24 Канала.

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Как Уэллс заставил всех поверить в инопланетян?

В 1938 году молодой режиссер Орсон Уэллс решил создать радиопостановку фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров". Эффект от премьеры был настолько ошеломляющим, что миллионы людей бросились прятаться или звонить в полицию.

Понимая, что радиопостановка такого масштабного романа может показаться слушателям немного скучной, Уэллс скорректировал формат и начал шоу в формате репортажа. Кроме того, как место высадки марсианских захватчиков выбрали реальный населенный пункт, расположенный в штате Нью-Джерси.

В то время воскресный вечерний эфир был прайм-таймом для радио. Миллионы людей в разных уголках страны собрались вместе, чтобы услышать от Уэллса новость о высадке инопланетян. За считанные минуты страну охватила паника.

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Шоу "прервало" срочное сообщение о взрыве на Марсе

Сначала все шло довольно предсказуемо. Уэллс произнес вступительное слово, а затем предложил слушателям послушать оркестр. Музыку прервало экстренное сообщение о зафиксированном взрыве на планете Марс. Выступление оркестра продолжилось, однако вскоре его прервали для следующего объявления: огромный метеорит упал на фермерское поле в одном из городков Нью-Джерси. На место происшествия "поспешил" "представитель СМИ".

Проявив незаурядную изобретательность, он описывал, как из большого металлического цилиндра выбирается марсианин. Сначала пришелец напоминал змею, а затем по габаритам достиг размеров медведя.

Следующее сообщение было еще более жутким: марсиане открыли огонь по людям, собравшимся на месте падения. Далее пришельцы "уничтожили" отряд бойцов Национальной гвардии, пытавшихся их остановить, а затем выпустили в воздух ядовитый газ. Уже через считанные минуты стало известно о высадке "марсиан" также в Чикаго и Сент-Луисе.

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Актеры проявили незаурядное мастерство. В итоге миллионы американцев поверили в их страх и одновременно в их профессионализм: даже в таких сложных обстоятельствах они пытались информировать население об угрозе. В целом эфир слушали около 6 миллионов человек, которые и не подозревали, что участвуют в искусно срежиссированном спектакле.

США охватила паника. Количество звонков в полицию побило все рекорды, тысячи людей прервали свой воскресный отдых, чтобы спастись от жестоких инопланетян с Марса.

Проснувшись на следующее утро самым ненавистным человеком Америки, Уэллс был убежден, что эта постановка похоронит его карьеру. Дело взялась расследовать Федеральная комиссия по связи. Однако режиссер демонстрировал раскаяние и страх и подчеркивал, что не имел в виду ничего плохого. В итоге нарушений не обнаружили, однако телерадиокомпаниям настоятельно рекомендовали в дальнейшем быть более осторожными в выборе форм подачи информации во время своих программ.

Между тем то, что могло бы стать самым большим провалом, Уэллс превратил в колоссальный успех. Заключив контракт с голливудской студией, он снял культовый фильм "Гражданин Кейн", который многие называют величайшим американским фильмом всех времен.