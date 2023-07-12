Саміт НАТО: Зеленський і Байден обговорять передачу Україні далекобійних ракет

Лідер США Джозеф Байден з президентом Володимиром Зеленським обговорять питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зустріч відбудеться 12 липня в межах саміту НАТО.

Про це у телеінтерв'ю розповів радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Байден може оголосити про передачу цих ракет ЗСУ.

Цікаво Занадто багато складних моментів: чому США зволікають із наданням Україні ATACMS

Байден поговорить із Зеленським

Салліван заявив, що президент США "буде відвертим" під час зустрічі із Зеленським на саміті НАТО в Литві. Однак він планує "уважно вислухати" українського лідера після того, як він висловив розчарування статусом членства його країни в НАТО.

Радник з питань національної безпеки також вказав на причини, чому нашій державі не запропонують членство під час цього саміту НАТО. Зокрема, мовиться про:

той факт, що Альянс буде у стані війни з Росією, якщо Україна приєднається зараз,

необхідність проведення додаткових реформ.

Альянс в один голос заявив вчора ввечері, що ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє з Україною в НАТО. Ми будемо працювати з Україною на шляху до НАТО. Але ми не готові запросити Україну сьогодні,

– заявив Салліван.

За його словами, Зеленський, очевидно, має інший погляд на це.

"Але президент Байден буде сьогодні з ним відвертим, як він був під час кожної телефонної розмови та зустрічі, яку вони провели, викладаючи свою аргументацію, свої міркування, а потім уважно вислуховуючи те, що має сказати президент Зеленський", – зауважив посадовець.

Відповідаючи на запитання про те, які конкретні реформи має здійснити Україна, Салліван зазначив, що "м'яч перебуває на українському полі в рамках процесу Річної національної програми НАТО". Однак Альянс і Київ "приділятимуть особливу увагу швидкому просуванню в певних сферах задля посилення стійкості української демократії".

Салліван заявив, що розуміє бажання України стати членом НАТО "якомога швидше", але зазначив, що ситуація є "динамічною".

"НАТО має зберігати гнучкість – тісно співпрацювати з Україною на її шляху до прийняття рішення про те, коли, надалі, має сенс її прийняти", – підсумував радник.

Газета New York Times 11 липня написала з посиланням на свої джерела, що Білий дім веде непублічні дискусії про постачання в Україну ATACMS, дальність дії яких становить близько 300 кілометрів, що приблизно на 60 кілометрів більше, ніж у поставлених Британією і Францією крилатих ракет Storm Shadow і SCALP. Київ уже давно просить дати українській армії ці ракети, якими можна стріляти з вже наявних в України установок Patriot.