Треба бути дуже обережними, якщо "мирні" переговори ініціює Путін, – глава британського МЗС

Усі розуміють, наскільки небезпечним є Путін і його режим. Тож і переговори, які він може рано чи пізно ініціювати, аж ніяк не можна буде назвати мирними.

У цьому переконаний міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він попередив, що ініційовані Путіним "мирні" переговори можуть бути ширмою. Зауважимо, що раніше відповідну тезу озвучували низка аналітиків.

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"Мир" Путіна небезпечний

Під час саміту НАТО в Бухаресті Клеверлі зазначив, що не впевнений у тому, що наступного року будуть мирні переговори між Україною та Росією. Ба більше, він чітко окреслив плани "миру", якого прагне Кремль і його глава.

Річ у тому, що ми маємо бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори – я використовую слово "мир" у лапках – ініціює Володимир Путін,

– наголосив він.

"Мир" заради ескалації

Міністр підкреслив, що зберігається ризик, що припинення вогню стане для Путіна можливістю підготуватися. Він краще забезпечить своє військо, виготовить більше боєприпасів, а також переобладнає збройні сили. Відтак, не можна виключати, що напад повториться, але вже за 6, 12 або 18 місяців.

Тож він звернувся до тих, хто підтримує нашу державу у протистоянні російській агресії. За словами міністра, необхідно бути "дуже і дуже обережними", коли підіймається тема мирних переговорів. Адже Кремль може їх використати на свою користь.

Рішення цього має бути стійким, воно має бути значним, має бути реальним. На що ми повинні звернути увагу, то це на паузу, що використовується Росією як спосіб переконатися, що її наступна фаза агресії буде ефективнішою,

– підкреслив він.

Він навів чіткий аргумент наостанок. Міністр зауважив, що здавалося б, на питанні Грузії усе завершиться, але ж ні. Згодом Росія анексувала Крим, а після цього захопила частину Донецької та Луганської областей. І це чітко демонструє, що вона не збирається зупинятися, поки не зупинять її.

Дискусії щодо Путіна тривають і досі