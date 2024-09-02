Путін змінив риторику: чи вказує це на готовність до перемовин

Владімір Путін не раз озвучував абсурдні заяви. Так під час спілкування з дітьми він сказав, що загарбницькі війни є "віковою традицією росіян". Попри це, очільник Кремля навіть не згадував про так звані умови завершення бойових дій, про які казав раніше.

Відверто дивними були слова, що для початку переговорів потрібно лише "вигнати бандитів з Курщини". Політолог Микола Давидюк зауважив 24 Каналу, що наразі головною умовою є повернути Росії видимість її державності.

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Чому Путін змінив риторику

На початку так званої "сво" Владімір Путін говорив про "денацифікацію та демілітаризацію". Він переконував, що Росія має знищити військові бази в Україні та багато чого іншого. Тобто зараз він готовий йти на певні поступки.

Ми бачимо тотальну зміну риторики. Це означає, що перемовини можуть бути, зокрема щодо Курська,

– припустив Микола Давидюк.

Росія не зможе так довго брехати й переконувати, що все нібито під контролем. Процес розпаду країни-агресорки прискориться.

Візит Путіна у Туву не зовсім зрозумілий. Фактично він приїхав, щоб розповісти дітям, що у них немає майбутнього, що всіх чоловіків заберуть на війну й коли вони виростуть, їх чекає те саме. Адже Росія постійно з кимось воює та хоче когось захопити.

Присутність ЗСУ на Курщині демонструє, що кордон "голий", а ніякої сили у Путіна немає,

– зауважив політолог.

Варто згадати, що 2 вересня очільник Кремля прибув у Монголію. На цю країну у Росії завжди дивилися з погляду минулого й прагнули відновити таку саму сильну імперію, яка колись існувала. Але зараз ситуація змінилася, до Монголії йдуть західні інвестиції, а країна-агресорка не є для них особливо цікавою.