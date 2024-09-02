Не промовчав Путін й щодо Курської операції ЗСУ. Очільник Кремля назвав її "провокацією" і спробою Києва зупинити російський наступ на Донеччині. Вихваляв окупантів і ображав українців диктатор під час відкритого уроку "Розмова про важливе".

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Путін знову заговорив про мир

За словами Путіна, план України зупинити наступ на Донеччині провалився. Ба навіть більше, окупанти нібито пришвидшили темпи просування до рівня, якого "давно не мали".

Очільник Кремля запевняв тувинських школярів, що росіяни загарбують чужі території не по "200 – 300 метрів", а, мовляв "квадратними кілометрами".

Водночас у свою оду окупаційній армії Путін спромігся додати мотиви про мир. Він зазначив, що Москва не проти мирних переговорів. Втім, спершу планує "розібратися з бандитами, які залізли на територію Росії".

Також політик пригадав за "сумнозвісні" Мінські угоди, звинувативши Україну у тому, що саме вона не хоче миру. Також кремлівець зачепив тему виборів в нашій країні і знову нарікав на "нелегетимність" Зеленського.

До слова, раніше у Кремлі надзвичайно обурилися через події у Курщині і виключили можливість мирних домовленостей, допоки там відбуваються бої.