Так, Путін під час розмови вже класично скаржився на колективний Захід, пригадуючи всі обмеження, які наклали на росіян. Не обійшлося й без знаменитої "історичної справки".

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Інтерв'ю Путіна

Владімір Путін на питання про відносини між Україною та Росією зазначив, що на це повпливали ряд факторів, серед яких "наслідки рішень радянських керівників із національно-територіального питання". Диктатор скаржився, що нібито Україна отримала землі, які їй не мали належати.

На думку Путіна, яку ми неодноразово чули, причиною війни в Україні є "антиросійська політика колективного "Заходу".

Фінансували там націоналістичні та антиросійські організації, планомірно насаджували концепцію, що Росія нібито є вічним ворогом України, головною загрозою для її існування,

– каже Путін.

Не міг російський президент не згадати Майдан, вказавши, що його організували американці, які працювали з ефемерними неонацистами.

"В Україні офіційною ідеологією стала ненависть до всього російського. Вводилися нові обмеження на російську мову, канонічне православ'я піддавалося гонінням, тепер і прямим заборонам", – плаче диктатор.

Окрім цього, Владімір Путін поскаржився на нинішню допомогу Україні та пообіцяв "послідовне виконання всіх поставлених завдань у рамках СВО".