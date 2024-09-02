Так, Путин во время разговора уже классически жаловался на коллективный Запад, вспоминая все ограничения, которые наложили на россиян. Не обошлось и без знаменитой "исторической справки".

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Интервью Путина

Владимир Путин на вопрос об отношениях между Украиной и Россией отметил, что на это повлияли ряд факторов, среди которых "последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу". Диктатор жаловался, что якобы Украина получила земли, которые ей не должны были принадлежать.

По мнению Путина, которое мы неоднократно слышали, причиной войны в Украине является "антироссийская политика коллективного "Запада".

Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой для ее существования,

– говорит Путин.

Не мог российский президент не вспомнить Майдан, указав, что его организовали американцы, которые работали с эфемерными неонацистами.

"В Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, теперь и прямым запретам", – плачет диктатор.

Кроме этого, Владимир Путин пожаловался на нынешнюю помощь Украине и пообещал "последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках СВО".