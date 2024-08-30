Россия вынуждена перебрасывать на Курщину войска с других территорий и даже начала формировать "добровольческие" отряды. Впрочем, армию на Покровском направлении берегут.

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Курская операция убивает и Путина, и российское общество

По мере развертывания кампании становится все более очевидным, что украинский генерал Александр Сырский открыл новый фронт, застав врасплох российские войска. Влияние августовской неожиданности Сырского эхом отзывается далеко за пределами поля боя, нарушая табу и раскрывая признаки беспорядка внутри Кремля. Теперь внимание сместилось с Киева на российскую правящую элиту и ее все более хрупкое удержание у власти. Хотя время краха всегда неясно, этот вопрос снова звучит шепотом: падет ли режим?

– описывают ситуацию в американском издании.

Операция непосредственно повлияла на Путина. Он стал более нелюдимый и меньше говорит о Западе – вероятно, осознавая "проигрыш в долгой и бессмысленной войне". А еще это возрождает слухи о том, что в кадре показывают двойника настоящего президента.

Журналисты указывают, что человека, который призывал захватить Украину в 2022 году, больше нет.

"Российское правительство находится под давлением. Ключевая процентная ставка центрального банка составляет 18% и продолжает расти, инфляция также растет, приближаясь к 10%. Щедрые государственные выплаты семьям военных и пенсионерам, а также подозрительно дорогие инфраструктурные проекты и обусловленный войной рост ВВП на 3,2% могут помочь облегчить боль, но они не могут скрыть эффект усиления санкций и реальность сокращения резервов центрального банка", – говорится в статье.

А еще гражданская экономика испытывает дефицит рабочей силы, связанный с войной. Потребность в солдатах будет расти, подталкивая зарплаты и цены к росту.

В то же время россияне "до сих пор не проявили никакой склонности к публичным демонстрациям против войны и не сплотились в ответ на крупнейшее вторжение в собственную страну с 1941 года". Потенциала для протеста много – это и экономические трудности, и неспособность Москвы защитить собственные границы, и попытки широкомасштабной мобилизации. Но, скорее всего, будут бунтовать регионы.

Еще одним результатом "Курской дуги" стал рост недоверия Путина к военным. Возможно, Герасимов лишится должности.

Однако у Путина только два выхода, чтобы защитить Курщину, – или оставить свои позиции в Украине или снова бросить на фронт призывников. Оба провальные.

"Шокирующий успех Украины подорвал моральный дух в армии, где, несомненно, поднимают вопрос о цели войны, которая оставила российские границы незащищенными", – подытоживают в СМИ.