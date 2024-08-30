Росія змушена перекидати на Курщину війська з інших територій і навіть почала формувати "добровольчі" загони. Утім, армію на Покровському напрямку бережуть.

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Курська операція убиває і Путіна, і російське суспільство

Мірою розгортання кампанії стає все більш очевидним, що український генерал Олександр Сирський відкрив новий фронт, заставши зненацька російські війська. Вплив серпневої несподіванки Сирського відлунює далеко за межами поля бою, порушуючи табу і розкриваючи ознаки безладу всередині Кремля. Тепер увага змістилася з Києва на російську правлячу еліту та її все більш крихке утримання при владі. Хоча час краху завжди неясний, це питання знову лунає пошепки: чи впаде режим?

– описують ситуацію в американському виданні.

Операція безпосередньо вплинула на Путіна. Він став більш відлюдькуватий і менше говорить про Захід – імовірно, усвідомлюючи "програш у довгій і безглуздій війні". А ще це відроджує чутки про те, що в кадрі показують двійника справжнього президента.

Журналісти вказують, що людини, яка закликала захопити Україну в 2022 році, більше немає.

"Російський уряд перебуває під тиском. Ключова відсоткова ставка центрального банку становить 18% і продовжує зростати, інфляція також зростає, наближаючись до 10%. Щедрі державні виплати сім'ям військових і пенсіонерам, а також підозріло дорогі інфраструктурні проєкти і зумовлене війною зростання ВВП на 3,2% можуть допомогти полегшити біль, але вони не можуть приховати ефект посилення санкцій і реальність скорочення резервів центрального банку", – йдеться у статті.

А ще цивільна економіка відчуває дефіцит робочої сили, пов'язаний з війною. Потреба в солдатах більшатиме, підштовхуючи зарплати і ціни до зростання.

Водночас росіяни "досі не виявили жодної схильності до публічних демонстрацій проти війни і не згуртувалися у відповідь на найбільше вторгнення у власну країну з 1941 року". Потенціалу для протесту багато – це і економічні труднощі, і неспроможність Москви захистити власні кордони, і спроби широкомасштабної мобілізації. Але, швидше за все, бунтуватимуть регіони.

Іще одним результатом "Курської дуги" стало зростання недовіри Путіна до військових. Можливо, Гєрасімов позбудеться посади.

Проте в Путіна тільки два виходи, щоб захистити Курщину, – або залишити свої позиції в Україні або знову кинути на фронт призовників. Обидва провальні.

"Шокуючий успіх України підірвав моральний дух у війську, де, безсумнівно, порушують питання про мету війни, яка залишила російські кордони незахищеними", – підсумовують у ЗМІ.