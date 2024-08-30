Західні ЗМІ пишуть, що, імовірно, Путін має 10 – 12 тижнів для досягнення своїх цілей у Покровську, перш ніж настане зимова погода. Тому він і поспішає.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Російські війська наразі здійснюють дві тактичні операції в рамках своєї наступальної операції із захоплення Покровська – тактичну операцію вздовж лінії Новогродівка – Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська, а також тактичну операцію вздовж лінії Селидове – Українськ – Гірник на південний схід від Покровська, спрямовану на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для українських контрударів,

– ідеться в матеріалі.

Обидві операції – передумови для розгортання інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ. Звісно ж, у публікаціях z-блогерів усе краще, ніж насправді. Окупанти видають роботу своїх ДРГ у Мирнограді як стрілецькі бої на околицях міста.

Ситуація на Покровському напрямку / Скриншот 24 Каналу

Окупанти сподіваються швидко захопити Мирноград і вийти до околиць Покровська, а тому намагаються підтримувати темпи просування вздовж лінії Новогродівка – Гродівка. Нібито щоб обійти головні українські укріплення.

А от їхній рух на південь, у напрямку Селидового, покликаний убезпечити російські тили. Щоправда, там теж є певні труднощі.

"Територія на північ від Красногорівки (на захід від Донецька) в основному складається з відкритих полів з обмеженим прикриттям або прикриттям від відносно невеликої кількості вітрозахисних лісосмуг, і просування російських військ цією місцевістю, швидше за все, вимагатиме значних успішних механізованих атак, які російські війська зазвичай намагаються проводити з великими труднощами", – пишуть аналітики.

Офіційні дані від України щодо просування ворога на Покровському напрямку

29 серпня Олександр Сирський повідомив, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.

Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ,

– сказав головком.