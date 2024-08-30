Западные СМИ пишут, что, вероятно, у Путина есть 10 – 12 недель для достижения своих целей в Покровске, прежде чем наступит зимняя погода. Поэтому он и спешит.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Российские войска сейчас осуществляют две тактические операции в рамках своей наступательной операции по захвату Покровска – тактическую операцию вдоль линии Новогродовка – Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окрестностям Покровска, а также тактическую операцию вдоль линии Селидово – Украинск – Горняк на юго-восток от Покровска, направленную на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для украинских контрударов,

– говорится в материале.

Обе операции – предпосылки для развертывания интенсивных наступательных действий на сам Покровск. Конечно же, в публикациях z-блогеров все лучше, чем на самом деле. Оккупанты выдают работу своих ДРГ в Мирнограде как стрелковые бои на окраинах города.

Ситуация на Покровском направлении / Скриншот 24 Канала

Оккупанты надеются быстро захватить Мирноград и выйти к окраинам Покровска, а потому пытаются поддерживать темпы продвижения вдоль линии Новогродовка – Гродовка. Якобы чтобы обойти главные украинские укрепления.

А вот их движение на юг, в направлении Селидово, призвано обезопасить российские тылы. Правда, там тоже есть определенные трудности.

"Территория к северу от Красногоровки (к западу от Донецка) в основном состоит из открытых полей с ограниченным прикрытием или прикрытием от относительно небольшого количества ветрозащитных лесополос, и продвижение российских войск по этой местности, скорее всего, потребует значительных успешных механизированных атак, которые российские войска обычно пытаются проводить с большим трудом", – пишут аналитики.

Официальные данные от Украины по продвижению врага на Покровском направлении

29 августа Александр Сырский сообщил, что наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск,

– сказал главком.