Общие потери России с 24 февраля 2022 года уже превысили 613 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более чем 89 тысяч единиц техники.

Смотрите также На Курщине уничтожили редкую российскую станцию РЭБ "Сапфир": видео успешной работы ВСУ

Потери врага на 30 августа

Личного состава – около 613 590 (+1200),

танков – 8574 (+3),

боевых бронированных машин – 16722 (+23),

артиллерийских систем – 17572 (+23),

РСЗВ – 1175 (+1),

средств ПВО – 940 (+1),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14453 (+84),

крылатых ракет – 2556 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23763 (+57),

специальной техники – 2967 (+2).