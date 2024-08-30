Общие потери России с 24 февраля 2022 года уже превысили 613 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более чем 89 тысяч единиц техники.

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Потери врага на 30 августа

  • Личного состава – около 613 590 (+1200),
  • танков – 8574 (+3),
  • боевых бронированных машин – 16722 (+23),
  • артиллерийских систем – 17572 (+23),
  • РСЗВ – 1175 (+1),
  • средств ПВО – 940 (+1),
  • самолетов – 368 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14453 (+84),
  • крылатых ракет – 2556 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23763 (+57),
  • специальной техники – 2967 (+2).

Потери врага на 30 августа 2024 годаПотери врага на 30 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ