Не промолчал Путин и по Курской операции ВСУ. Глава Кремля назвал ее "провокацией" и попыткой Киева остановить российское наступление в Донецкой области. Восхвалял оккупантов и оскорблял украинцев диктатор во время открытого урока "Разговор о важном".

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Путин снова заговорил о мире

По словам Путина, план Украины остановить наступление в Донецкой области провалился. Более того, оккупанты якобы ускорили темпы продвижения до уровня, которого "давно не имели".

Глава Кремля уверял тувинских школьников, что россияне захватывают чужие территории не по "200 – 300 метров", а, мол "квадратными километрами".

В то же время в свою оду оккупационной армии Путин смог добавить мотивы о мире. Он отметил, что Москва не против мирных переговоров. Впрочем, сначала планирует "разобраться с бандитами, которые залезли на территорию России".

Также политик вспомнил о "печально известных" Минских соглашениях, обвинив Украину в том, что именно она не хочет мира. Также кремлевец затронул тему выборов в нашей стране и снова сетовал на "нелегитимность" Зеленского.

К слову, ранее в Кремле чрезвычайно возмутились из-за событий в Курской области и исключили возможность мирных договоренностей, пока там происходят бои.