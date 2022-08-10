Треба не лише донати, а й руки, – переселенець з Херсона кличе плести маскувальні сітки у Львові

Дмитро Сивак встиг виїхати з Херсонщини ще до окупації. Чоловік почав у Львові власну справу, створивши кавотяг у Скнилівському парку. Дмитро закликає всіх не покладати рук – у буквальному сенсі і прийти плести сюди маскувальні сітки у суботу, 13 серпня.

Про історію Дмитра Сивака 24 канал розповідав у рамках проєкту СВОЇ. Чоловік, який був змушений покинути рідний дім з сім'єю, переконаний – обов'язок кожного українця зараз боротись – якщо не на фронті, то у тилу.

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Зараз волонтерам бракує рук для плетіння сіток

ЗСУ потрібні не лише донати, а часом банально – працьовиті руки та кілька годин часу на тиждень. Необхідність у маскувальних сітках – дуже велика на фронті. Їх постійно "замовляють" наші захисники, адже це – їхня безпека та життя.

Маскувальні сітки необхідні на фронті

Саморобна маскувальна сітка, розповідає Дмитро, "живе" дуже мало. Далі її потрібно викидати.

Маскувальні сітки дуже потрібні на "передку". А ці сітки – вони ж не заводські – тому один бій і її вже нема. А бої там зараз дуже сильні і відбуваються постійно. Часом сотні воїнів потрібно сто сіток,

– розповів Дмитро.

Сітки плетуть у волонтерських центрах по всій Україні і всі вони стикаються з проблемою – бракує охочих долучитись до цієї справи.



Дмитро Сивак сподівається, що акція з плетіння сіток згодом відбуватиметься щотижня. Волонтер каже: нічого з собою брати не потрібно, усіма матеріалами забезпечать. Головне – це час та бажання допомогти тим, хто в окопах.

На всіх охочих допомогти воїнам, чекаютьПочнуть плести сітки близько 12:00.

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