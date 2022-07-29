Такий заклик зробив Дмитро Сивак, мешканець Херсона, який був змушений покинути дім через війну. Переселенець розповів власну історію для проєкту 24 каналу СВОЇ.

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Закликав не робити висновків, коли ти не там

Дмитро акцентував на тому, що кожен з нас не може давати якісь поради людям, які перебувають на окупованих територіях. Адже будучи у Львові, чи в Польщі, чи взагалі у Канаді – значно легше продовжувати відстоювати проукраїнську позицію. А ось під дулами російських автоматів це значно складніше.

Давати якісь поради звідси – ми не маємо ні морального права, ні інформаційного. Ніякого права. Ті, хто там залишаються, не є зрадниками. Вони є героями. Треба ставитися до них, як до героїв. Так, є можливість – треба виїжджати. Але є ті, хто не мають можливості,

– сказав херсонець.

Чоловік зауважив, йому прикро за те, що дехто вважає теперішніх жителів Херсона зрадниками чи "сєпарами". "Ми повинні бути єдиними, Україна має бути єдина. І коли ми будемо єдині, тоді ми переможемо", – підсумував переселенець.

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