Укр Рус
Найменш вибагливі собаки: експерт назвав 4 ідеальні породи для лінивих господарів
10 квітня, 06:18
26

Найменш вибагливі собаки: експерт назвав 4 ідеальні породи для лінивих господарів

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Експерт Аксель Лагеркранц назвав французького бульдога, кавалер-кінг-чарльз-спанієля, таксу та грейхаунда як найменш вибагливі породи для лінивих господарів.
  • Ці породи добре адаптуються до квартирного життя, не потребують великих фізичних навантажень і мають простий догляд за шерстю.

Не всі собаки потребують складного догляду чи високої фізичної активності. Для людей із насиченим графіком або тих, хто живе у квартирі, важливо обирати спокійні та невибагливі породи.

Express назвав чотири варіанти, які добре підходять для таких умов.

Дивіться також Ідеальні компаньйони: 6 порід собак, які найкраще ладнають з дітьми 

Які собаки не вимагають багато догляду?

Обираючи домашнього улюбленця, багато людей звертають увагу не лише на зовнішність, а й на характер і потреби тварини. Експерт із зооіндустрії Аксель Лагеркранц пояснив, що деякі породи собак значно простіші у догляді та не потребують надмірної активності.

За його словами, невибагливі собаки зазвичай мають коротку шерсть, мало линяють і легко адаптуються до життя у квартирі. Вони не потребують тривалих фізичних навантажень, але все ж потребують базового догляду, уваги та регулярних прогулянок.

Серед таких порід експерт виділив чотири варіанти, які добре підходять для більшості власників:

  • Французький бульдог

Французькі бульдоги відомі своїм спокійним і дружелюбним характером. Вони чудово почуваються у квартирі та не потребують великих фізичних навантажень, тому коротких прогулянок їм цілком достатньо. 

Французький бульдог / Фото "Канва"

Ця порода сильно прив’язується до господаря і любить проводити час поруч із людьми. Крім того, завдяки короткій шерсті догляд за ними є досить простим.

  • Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці собаки вирізняються лагідністю та врівноваженим темпераментом. Вони добре адаптуються до різних умов життя і підходять як для сімей, так і для одинаків. Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі не потребують надмірної активності, хоча люблять прогулянки та увагу господаря. Вони легко піддаються дресируванню і добре ладнають з іншими тваринами.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі / Фото "Канва"

  • Такса

Такси – невеликі, але витривалі собаки з досить самостійним характером. Вони не потребують складного догляду, особливо короткошерсті різновиди цієї породи. 

Такса / Фото "Канва"

Попри компактний розмір, такси люблять активність, але можуть задовольнятися помірними навантаженнями. Вони добре підходять для квартирного життя та швидко звикають до режиму власника.

  • Грейхаунд

Грейхаунди часто асоціюються з високою швидкістю, однак у повсякденному житті це досить спокійні собаки. Вони віддають перевагу коротким періодам активності, після яких довго відпочивають. 

Грейхаунд / Фото "Канва"

Завдяки своєму врівноваженому характеру вони можуть спокійно залишатися на самоті певний час. Ця порода також не потребує складного догляду за шерстю і добре адаптується до життя у квартирі.

Догляд за собакою: що треба врахувати перед тим, як завести улюбленця?

Догляд за собакою вимагає комплексного підходу, який враховує вік, породу та індивідуальні потреби тварини. Експерти Purina наголошують, що правильний догляд із перших днів допомагає забезпечити не лише фізичне здоров’я улюбленця, а і його емоційний баланс. Одним із ключових факторів є регулярна фізична активність: собакам потрібні щоденні прогулянки, ігри та достатньо простору для руху.

Не менш важливим є середовище, в якому живе цуценя. У період соціалізації, що триває приблизно до чотирьох місяців, собака особливо чутливий до нових вражень, тому знайомити його зі світом потрібно поступово та без стресу. Власники повинні забезпечити улюбленцю безпечне місце для відпочинку, іграшки та можливість контакту з іншими тваринами.

Велику роль відіграє правильне харчування. Раціон має відповідати віку собаки, а змінювати корм слід поступово, щоб уникнути проблем із травленням. Також важливо дотримуватися режиму годування та не зловживати ласощами.

Окрему увагу слід приділяти здоров’ю та гігієні. Регулярний грумінг, догляд за зубами, вакцинація, обробка від паразитів і консультації з ветеринаром є обов’язковими для профілактики захворювань. Не менш важливою є й дресування: базові команди та правила поведінки допомагають уникнути проблем у побуті та роблять співжиття з собакою комфортним.

Відповідальне ставлення, увага та турбота – головні умови, які забезпечують собаці здорове та щасливе життя поруч із людиною.

Що потрібно знати про різні породи собак?

  • Експерти назвали шість порід собак, які вважаються найменш агресивними та найкраще підходять для сімей з дітьми. Вони відзначаються спокійним характером, дружелюбністю та високим рівнем прив’язаності до людей. Водночас фахівці наголошують, що поведінка тварини залежить не лише від породи, а й від виховання та середовища. 

  • Вибір собаки впливає на легкість дресування завдяки інтелекту, слухняності та бажанню співпраці з людиною. До найкращих порід для дресування відносяться пудель, німецька вівчарка, золотистий ретривер, лабрадор-ретривер, папільйон, бордер-тер'єр та австралійська вівчарка.

  • Тибетський мастиф, відомий своєю величезною статурою, часто гуляє по Києву й відвідує різні заклади, привертаючи увагу людей. Ця порода собак може важити понад 45 кілограмів, однак за умов правильного виховання тибетські мастифи дуже ввічливі й товариські.