Найменш вибагливі собаки: експерт назвав 4 ідеальні породи для лінивих господарів

Не всі собаки потребують складного догляду чи високої фізичної активності. Для людей із насиченим графіком або тих, хто живе у квартирі, важливо обирати спокійні та невибагливі породи.

Express назвав чотири варіанти, які добре підходять для таких умов.

Дивіться також Ідеальні компаньйони: 6 порід собак, які найкраще ладнають з дітьми

Які собаки не вимагають багато догляду?

Обираючи домашнього улюбленця, багато людей звертають увагу не лише на зовнішність, а й на характер і потреби тварини. Експерт із зооіндустрії Аксель Лагеркранц пояснив, що деякі породи собак значно простіші у догляді та не потребують надмірної активності.

За його словами, невибагливі собаки зазвичай мають коротку шерсть, мало линяють і легко адаптуються до життя у квартирі. Вони не потребують тривалих фізичних навантажень, але все ж потребують базового догляду, уваги та регулярних прогулянок.

Серед таких порід експерт виділив чотири варіанти, які добре підходять для більшості власників:

Французький бульдог

Французькі бульдоги відомі своїм спокійним і дружелюбним характером. Вони чудово почуваються у квартирі та не потребують великих фізичних навантажень, тому коротких прогулянок їм цілком достатньо.

Ця порода сильно прив’язується до господаря і любить проводити час поруч із людьми. Крім того, завдяки короткій шерсті догляд за ними є досить простим.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці собаки вирізняються лагідністю та врівноваженим темпераментом. Вони добре адаптуються до різних умов життя і підходять як для сімей, так і для одинаків. Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі не потребують надмірної активності, хоча люблять прогулянки та увагу господаря. Вони легко піддаються дресируванню і добре ладнають з іншими тваринами.

Такса

Такси – невеликі, але витривалі собаки з досить самостійним характером. Вони не потребують складного догляду, особливо короткошерсті різновиди цієї породи.

Попри компактний розмір, такси люблять активність, але можуть задовольнятися помірними навантаженнями. Вони добре підходять для квартирного життя та швидко звикають до режиму власника.

Грейхаунд

Грейхаунди часто асоціюються з високою швидкістю, однак у повсякденному житті це досить спокійні собаки. Вони віддають перевагу коротким періодам активності, після яких довго відпочивають.

Завдяки своєму врівноваженому характеру вони можуть спокійно залишатися на самоті певний час. Ця порода також не потребує складного догляду за шерстю і добре адаптується до життя у квартирі.

Догляд за собакою: що треба врахувати перед тим, як завести улюбленця?