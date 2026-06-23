Аномальний сезон: чому собаки частіше губляться саме влітку

Щоліта притулки для тварин і волонтери фіксують збільшення кількості загублених собак. Причиною стають не лише відчинені ворота чи неуважність господарів.

Про це пише PetLog.

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Чому влітку собаки частіше гублять?

Літній сезон традиційно вважається одним із найскладніших періодів для власників собак. Саме в цей час значно збільшується кількість повідомлень про загублених домашніх улюбленців, а волонтери та притулки частіше долучаються до пошуків тварин.

Однією з головних причин є збільшення часу, який собаки проводять на вулиці. У теплу погоду господарі частіше беруть їх із собою на прогулянки, відпочинок біля водойм, подорожі або на дачу. Водночас нові місця, незнайомі запахи та велика кількість подразників можуть спровокувати тварину втекти або загубитися.

Ще одним фактором є сезон відпусток. Під час поїздок собаки опиняються в незвичному середовищі, де їм складніше орієнтуватися. Навіть добре навчений улюбленець може розгубитися, якщо злякається або втратить господаря з поля зору.

Фахівці також звертають увагу на сезонну активність тварин. Нестерилізовані собаки можуть гостріше реагувати на запахи інших тварин та інстинктивно вирушати на їх пошуки, долаючи значні відстані.

Додаткову небезпеку становлять літні грози, салюти під час святкувань та інші гучні звуки. Переляканий собака може різко зірватися з повідця або втекти через недостатньо захищену огорожу.

Як запобігти втечі собаки?

Щоб уникнути таких ситуацій, Vetsreet радить дотримуватися кількох простих правил:

Використовуйте адресник із контактними даними

Якщо собаку знайдуть сторонні люди, жетон із номером телефону допоможе швидко зв'язатися з власником і повернути тварину додому.

Не відмовляйтеся від мікрочипування

Ветеринари наголошують, що чип є одним із найнадійніших способів ідентифікації тварини. Водночас важливо стежити, щоб контактна інформація в базі даних залишалася актуальною.

Регулярно перевіряйте амуніцію

Перед прогулянкою варто оглянути повідець, карабіни, нашийник або шлейку. Навіть незначне пошкодження може призвести до того, що собака вирветься та втече.

Будьте особливо уважними під час подорожей

У незнайомій місцевості собака може легко розгубитися через нові запахи, людей чи тварин. Експерти радять не відпускати улюбленця з повідця в нових місцях.

Контролюйте вихід з автомобіля

Перед тим як відчинити двері, переконайтеся, що собака пристебнутий до повідця або міцно утримується господарем.

Подбайте про безпеку подвір'я

Ворота мають бути зачиненими, а огорожа – достатньо високою та без пошкоджень, через які тварина може вибратися назовні.

Розгляньте використання GPS-трекера

Такий пристрій не запобігає зникненню тварини, але допомагає швидше визначити її місцеперебування у разі втечі.

Що робити, якщо ви загубили собаку?

Якщо собака загубився, експерти радять зосередитися не лише на пошуку тварини, а й на пошуку людей, які могли її побачити або прихистити.

На відміну від котів, собак значно частіше підбирають небайдужі перехожі, тому важливо якомога швидше поширити інформацію про зникнення. Для цього рекомендують розклеїти паперові оголошення в районі, де востаннє бачили улюбленця, а також активно публікувати дописи в соціальних мережах та місцевих онлайн-спільнотах.

Не менш важливо повідомити про зникнення ветеринарні клініки, притулки для тварин і волонтерські організації. Фахівці зазначають, що відстань, яку може подолати загублений собака, залежить від кількох чинників. Серед них – темперамент тварини, обставини зникнення, погодні умови, особливості місцевості, зовнішній вигляд улюбленця та щільність населення в районі пошуків.

Наприклад, налякана через вибух або феєрверк тварина здатна втекти на значну відстань, тоді як собака, який просто вискочив із двору, зазвичай залишається неподалік.