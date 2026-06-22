Спроба вгамувати спрагу чи сигнал про проблему: чому собаки облизують губи

Ветеринари закликають власників собак уважніше ставитися до звички улюбленців облизувати губи, адже така поведінка не завжди пов'язана з голодом або очікуванням їжі. За словами фахівців, у деяких випадках вона може сигналізувати про стрес, дискомфорт або навіть серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це детальніше розповіли у виданні Express.

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Чому собаки облизують губи?

Поведінковий ветеринар Меган Петрофф пояснює, що часте облизування губ може бути ознакою тривожності. Водночас цей симптом нерідко свідчить про розлади травної системи. Зокрема, якщо собака часто облизується, важко ковтає або це відбувається переважно перед чи після прийому їжі, причиною може бути кислотний рефлюкс або інші проблеми зі шлунком.

Фахівці зазначають, що власникам тварин буває складно зрозуміти стан свого улюбленця, адже собаки не можуть прямо повідомити про самопочуття. Саме тому важливо звертати увагу на їхню поведінку та зміни у звичках.

Спостереження за такими сигналами допомагає вчасно помітити можливі проблеми та звернутися по допомогу. За даними експертів, облизування губ також може супроводжувати низку захворювань, серед яких гастроентерит, панкреатит, хвороби печінки та нирок, алергічні реакції, судомні розлади або вікові зміни організму.

Окрему увагу ветеринари радять звертати на випадки, коли така поведінка виникає раптово. Наприклад, якщо після жування кістки чи іншого предмета собака починає часто облизувати губи та торкатися морди лапами, це може свідчити про те, що в зубах або горлі застряг сторонній предмет. Також тривожними сигналами є:

млявість;

втрата апетиту;

надмірне слиновиділення;

блювання;

інші зміни в поведінці тварини.

Якщо облизування губ повторюється регулярно або супроводжується подібними симптомами, ветеринари рекомендують не зволікати з консультацією у спеціаліста.

До слова, у літню спеку варто зважати ще й на те, яку кількість води випиває ваш улюбленець. Улітку собаки потребують значно більше води, ніж зазвичай. Через високу температуру організм швидше втрачає рідину, тому важливо постійно забезпечувати тварину доступом до свіжої води. Пес має випивати від 50 до 60 мілілітрів води на кожен кілограм маси тіла на добу.